Come posso partecipare al video di “Mattoni” di Night Skinny?

Per il video della posse track “Mattoni” che dà il titolo al suo nuovo disco, Night Skinny ha avuto un’idea fantastica e ha coinvolto Noisey e i videomaker di No Text Azienda. La sostanza è che, invece di mettere una sfilza di dieci rapper davanti a una telecamera a fare i gesti con le mani, il video lo farete voi. Abbiamo attivato il numero di telefono 379 1212327, a cui dovete mandare via Whatsapp un video girato da voi legato alla vostra strofa preferita di “Mattoni”. Potete scegliere tra quelle di dieci rapper: Noyz Narcos, Shiva, Speranza, Gué Pequeno, Lazza, Achille Lauro, Ernia, Geolier, Side Baby, Taxi B. Se verrete scelti, un vostro clip finirà nel video ufficiale della traccia.

Che cosa vuol dire esattamente? A quanto pare queste istruzioni non sono abbastanza chiare, perché al numero di Whatsapp arrivano un sacco di domande stupide. Adesso rispondiamo.

Sei davvero Skinny? Posso chiamarti?

Sì, il telefono ce l’abbiamo in mano noi e Skinny. E no, non puoi chiamare. Nessuno risponde. Il numero non è fatto per essere chiamato, ma solo per ricevere video via Whatsapp.

Che cosa devo fare?

Ascoltare “Mattoni”, decidere qual è la strofa che ti piace di più e filmarti mentre fai delle cose divertenti ascoltando quella strofa. Hai presente il karaoke? Uguale. Metti la canzone e ci canti sopra, possibilmente a tempo. Ma non è obbligatorio rappare! Puoi ballare, fare un montaggio strano, filmare tua nonna che stira (ma chiedile il consenso). E poi ci mandi il video via Whatsapp.

Quando devo mandare il video?

Appena possibile.

Devo rappare con la base sotto?

Puoi fare quello che vuoi. Rappa con la base, senza la base, con una base diversa, fai rappare il tuo pappagallo. Libera la tua creatività, ma fallo su una strofa di “Mattoni” e fallo a tempo di musica.

Devo per forza rappare qualcosa?

No! Balla, canta, urla, twerka. Fa’ quello che ti pare.

Posso mandare un audio?

No. Cioè, puoi mandarlo, ma nessuno lo ascolterà.

Ma non trovo il beat senza la voce, come devo fare?

Il video sarà accompagnato dalla versione originale di “Mattoni”, come saprai se hai mai visto il video di una canzone prima di oggi. Quindi non importa che cosa usi per andare a tempo, basta che tu lo faccia.

