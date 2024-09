La vita può essere un film di Wes Anderson, se la guardi bene

Qualche mese fa, lo sviluppatore e fotografo Simon Sarris è rimasto folgorato da una foto della Principessa Yvonne e del Principe Alessandro d’Austria scattata nel 1955. Per Sarris, l’immagine somigliava all’estetica dei Tenenbaum. Questo, alla fine di aprile, lo ha portato a creare /r/AccidentalWesAnderson — un subreddit dedicato a tutte le cose abbastanza pittoreshe e fantastiche da poter appartenere a un film di Wes Anderson.

Scrollare sulla pagina mi ha dato una sensazione di meraviglia e déjà vu. Non potevo fare altro che avere la sensazione di aver già visto quei posti in Moonrise Kingdom o in Grand Budapest Hotel. (Confesso, sono gli unici film di Wes Anderson che ho visto.)

