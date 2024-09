I 13 migliori articoli di VICE News Italia nel 2016

Il 2016 è stato un anno ricco di eventi che segneranno quasi certamente il prossimo futuro. E VICE News, arrivato al suo secondo anno, ha cercato di raccontarlo al meglio possibile attraverso approfondimenti, analisi, reportage e inchieste.

In questo elenco abbiamo raccolto alcuni degli articoli più apprezzati degli ultimi 12 mesi, prodotti dai reporter e dai collaboratori di VICE News Italia.

Videos by VICE

***

Il girone dei bambini



Foto di Salvatore Esposito/CONTRASTO

Abbiamo passato qualche giorno nel Rione Sanità per cercare di capire come il quartiere—assieme ad altri—è diventato la palestra della camorra.

Leggi il reportage di Vincenzo Marino.

***

Cosa ho visto nei miei 27 giorni di prigionia in Egitto



Foto per gentile concessione di D.G.

VICE News ha raccolto in esclusiva la testimonianza di un giovane italiano arrestato in Egitto nell’estate del 2015 e che—dopo l’omicidio Regeni—ha deciso di raccontare le torture e gli abusi vissuti nelle prigioni del paese.



Leggi l’articolo di Eleonora Vio.

***

I ‘gruppi cittadini’ su Facebook sono il nuovo strumento di propaganda dell’estrema destra italiana

Foto via Forza Nuova/Facebook

Da qualche tempo, i gruppi Facebook “Sei di [nome di città] se…” sono diventati contenitori di propaganda sistematica per alcune formazioni neofasciste: abbiamo cercato di capire come funziona questo sistema sotterraneo.

Leggi l’inchiesta di Santiago Greco.



***

Sepolti vivi: luci e ombre del 41-bis, il più duro regime carcerario italiano

Foto di jmiller291/Flickr

Il regime speciale è nato nel clima delle stragi mafiose del 1992. Secondo alcuni, però, si tratta di restrizioni non sempre necessarie, e che talvolta sconfinano nella pura vessazione.

Leggi l’approfondimento di Gregorio Romeo.



***

Abbiamo passato un giorno nella più grande piazza di spaccio di Milano

Foto di Giulia Saudelli/VICE News

Secondo alcune stime, ogni giorno tra le 500 e le 700 persone passano dalla stazione di Rogoredo per procurarsi le dosi: abbiamo trascorso una giornata insieme all’unità di strada della zona.

Leggi il reportage di Giulia Saudelli.

***

Siamo entrati a Parco Verde, il ghetto più inaccessibile e violento d’Italia

Foto di Enrico Nocera/VICE News

Un ex spacciatore per i clan di camorra e oggi attivista ci ha accompagnati all’interno di uno dei luoghi a più alta concentrazione criminale del paese, in Campania.

Leggi il reportage di Enrico Nocera.



***

Abbiamo passato 2 giorni fuori dal mondo nel villaggio ultracattolico di Nomadelfia

Foto di Luigi Mastrodonato/VICE News

Siamo stati a Nomadelfia, una comunità organizzata come una cittadella del tutto autonoma rispetto al mondo esterno, dove la religione occupa ogni ambito della vita.

Leggi l’articolo di Luigi Mastrodonato.

***

Molestie, pomodori e caporalato: le vite delle migranti che lavorano nei campi in Italia

Foto di Stefania Prandi

In Italia molte donne straniere vengono costrette a lavorare nei campi per paghe misere, tra le vessazioni e le molestie sessuali dei loro ‘caporali’. Queste sono alcune delle loro storie.

Leggi il reportage di Stefania Prandi.

***

Come la Società Foggiana è diventata la mafia più brutale e sanguinosa d’Italia

Foto via Polizia di Stato

A Foggia è in atto una vera e propria guerra di mafia, scatenata dall’organizzazione criminale oggi considerata come la più brutale in Italia. Una mafia che “da 35 anni a questa parte uccide e continua a uccidere.”

Leggi l’inchiesta di Matteo Civillini.

***

Perché sia i neofascisti che una parte di estrema sinistra in Italia sostengono Assad

Foto via Facebook/Casapound Italia

In Italia si è creata una peculiare convergenza fra militanti di estrema destra e di estrema sinistra in sostegno del regime siriano di Bashar al-Assad. Com’è successo? Abbiamo cercato di capirlo.

Leggi l’analisi di Lorenzo Declich.

***

Dentro al ‘Satellite’, il quartiere alle porte di Milano da cui tutti vogliono scappare



Foto di Andrea De Cesco/VICE News

Concepito negli anni Sessanta come quartiere modello, il Satellite di Pioltello è diventato un ‘ghetto’ in cui si alternano mafia, disoccupazione e criminalità.

Leggi il reportage di Andrea De Cesco.

***

Abbiamo incontrato il custode eremita di un’isola italiana che oggi rischia lo sfratto



Foto di Valerio Bassan/VICE News

Da mesi l’isola di Budelli, la sua Spiaggia Rosa e il ‘guardiano’ dell’isola Mauro Morandi sono al centro di un dibattito nazionale. Siamo andati sul posto per raccontare da dentro la situazione.

Leggi il reportage di Valerio Bassan.

***

Dentro la nuova vita di tre giovani salvati dalla Camorra



Foto di Vincenzo Marino/VICE News

“Adesso ci sono quelli di 12 anni che credono di averne di venti: di quelli devi avere paura, non dei grandi”: abbiamo incontrato tre ragazzi sfuggiti alla criminalità napoletana.

Leggi il reportage di Vincenzo Marino.

Leggi anche: Gli 11 migliori articoli di VICE News Italia del 2015



Segui VICE News Italia su Twitter e su Facebook