Cosa significa affrontare la morte di un genitore quando hai 30 anni

Sappiamo che, prima o poi, i nostri genitori moriranno, ma fare i conti con la loro morte mentre stiamo ancora entrando nella vita adulta è dura. Le persone che appartengono alla generazione millennial diventano adulte sempre più tardi, che sia per scelta o per una mancanza di stabilità lavorativa e abitativa, vivendo già con conflitto l’idea continuamente ribadita che i 20 e i 30 anni siano i migliori della vita. Cosa significa per questa generazione—comunemente considerata incapace di crescere—perdere un genitore proprio a quest’età?

“Il lutto è complesso a qualsiasi età, ma lo è particolarmente per le persone che lo affrontano durante i loro 20 e 30 anni, perché è probabile che non ci siano tante altre persone nella loro cerchia di amicizie che sanno cosa si prova,” spiega Nici Harrison, fondatrice di The Grief Space, una piattaforma per dare sostegno durante il lutto con workshop, ritiri e confronti.

La morte di un genitore può essere un processo lungo e sfiancante o un evento improvviso. Per una persona giovane può volerci più tempo per adeguarsi e accettare la situazione, perché ha meno infrastrutture e abitudini nella sua vita, e meno risorse su cui fare affidamento.

Harrison sa bene di cosa parliamo. Ha lanciato The Grief Space nel 2020, dopo aver perso sua madre per suicidio, quando aveva 23 anni. Nonostante la madre convivesse con la depressione da molti anni, la sua morte è stata comunque inaspettata e il processo di ripresa molto doloroso.

“Il mio dolore mi ha portata in un luogo buio e profondo,” dice. “Mi sentivo separata dal mondo. Mi ha cambiata; facevo terapia, ma avevo bisogno di uno spazio per esprimere la magnitudine della mia esperienza e incontrare altre persone che avevano perso i genitori. Ho imparato la pratica della cura del lutto [lasciare che tempo e spazio nutrano il lutto] e la filosofia dell’accogliere il lutto. Volevo creare ciò che avrei voluto avere io… così è nato The Grief Space.”

The Grief Space fornisce una piattaforma per comprendere il lutto. Harrison cita la mancanza di comunicazione come il problema più grave nell’elaborazione della morte: “le persone non hanno il linguaggio per spiegare che non vogliono che la gente le faccia stare meglio, ma che vogliono solo essere ascoltate. È difficile parlare della persistenza del lutto, di come cambia l’intero paesaggio della nostra vita e ci lascia in un perpetuo stato di solitudine.”

“Non conoscevo nessuno che avesse passato qualcosa di simile,” racconta Rachel Wilson, che ha perso la madre per un cancro quando aveva 26 anni e sta ora pubblicando un libro sulla sua esperienza, intitolato Losing You(ng): How to Grieve When Your Life is Just Beginning. Sua madre aveva ricevuto la diagnosi un anno prima, ma più che prepararla a ciò che sarebbe successo, la notizia le ha causato un lutto anticipato.

“Mi sono sentita isolata e disorientata dopo la prima diagnosi,” racconta. “Ho rifiutato l’idea per tutto il tempo della malattia. Era difficile condurre una vita ‘normale’ da 25enne; finire la laurea magistrale, fare colloqui di lavoro e uscire con le persone, sapendo che a un certo punto avrei dovuto affrontare la morte di mia madre.”

I meccanismi dissociativi dopo la morte di un genitore—come non essere presenti del tutto o distaccarsi dalle proprie esperienze di vita—possono indurre un senso di colpa. Le amicizie di Wilson le stavano vicine, ma lei si sentiva sconnessa perché non erano in grado di capire cose provava. Ha contattato il suo podcast preferito—ora non più attivo—The High Low, per chiedere consiglio ed è stata messa in contatto con altre persone tra il pubblico del programma con esperienze simili alla sua e si sono incontrate.

Questi incontri si sono ampliati rapidamente, formando The Grief Network, che ora conduce incontri mensili, eventi e conferenze. Radunare una comunità e fare affidamento sulle reti di supporto disponibili—che siano familiari o amici—può contribuire alla messa a terra delle emozioni, mentre circondarsi di persone che ti conoscevano prima della perdita o conoscevano la persona che è venuta a mancare può dare un senso di rassicurazione.

Nel 2015, quando aveva 26 anni, Emily Thorntorn ha perso sua madre delle complicazioni dovute a un tumore al cervello. Thorntorn si è buttata a capofitto nel lavoro, ma dice che è merito alle sue amicizie se è riuscita a superare quel primo periodo. Anche nel parlare con persone che sanno cosa significa perdere un genitore, Thorntorn ammette che “ogni persona viene a patti con la cosa in modo diverso… Egoisticamente, ti aspetti che il mondo si fermi quando muore qualcuno che ami. Il lutto è pieno di flussi e riflussi, ma i miei amici sono stati gentili e pazienti in modo incredibile. I piccoli gesti aiutano tantissimo.”

I suoi amici e amiche le mandano fiori ogni anno per il compleanno della madre, la festa della mamma e l’anniversario della sua morte; hanno anche organizzato una maratona di beneficenza per commemorare la sua dipartita. Thorntorn usa anche i tarocchi per farsi guidare in certi momenti della vita; la fanno sentire connessa con sua madre, che li amava molto. È a proprio agio con il suo percorso, perché sua madre le ha fatto visita in sogno, supportando il suo percorso.

La madre di Lina Barker è morta all’improvviso e in modo inaspettato quando lei aveva 25 anni. Venire da una famiglia musulmana dove le tradizioni richiedono che la persona morta sia sepolta il prima possibile ha complicato la situazione per Barker—specialmente perché sua madre viveva in un altro paese. “È successo tutto estremamente in fretta. Ho scoperto che mia madre era morta intorno alle sette di mattina e poche ore dopo ero su un aereo per la Tanzania. Nel momento in cui mia sorella ed io siamo atterrate, siamo state catapultate al suo funerale. Non ho avuto un secondo per digerire o elaborare i miei pensieri.”

Quando è tornata nel Regno Unito, molte persone le hanno fatto le condoglianze. “È in quel momento che ho realizzato la cosa ed è iniziato il vero lutto. Quando mia madre è morta, ero in uno stato di frenesia. Trasferirmi in Olanda mi ha dato il tempo per concentrarmi sul mio dolore.”

Da un punto di vista logistico, organizzare un funerale può essere stressante e scatenare profonde reazioni emotive, ma può anche fungere da processo catartico, ristabilire un senso di autonomia in una situazione altrimenti incontrollabile. “Ho organizzato il funerale con mio padre e mio fratello,” dice Wilson. “Ho scritto l’eulogia e fatto una lettura, e abbiamo portato la bara insieme. Poiché è morta di cancro, ha voluto essere coinvolta in molte decisioni, il che è stato di conforto.”

Inevitabilmente, l’elaborazione della morte di un genitore può essere ancora più complessa se tutte le responsabilità cadono su un solo figlio. Lisa Smith, che ha chiesto l’anonimato per proteggere la sua vera identità, ha perso il padre, con cui non aveva più rapporti, quando aveva 23 anni, dopo una lunga battaglia con una malattia debilitante. Nonostante la relazione difficile col padre dal divorzio dei genitori—l’uomo era stato emotivamente abusivo verso la madre e aveva commesso furti ai danni di terze persone—Smith è stata incaricata legalmente di gestire tutte le pratiche urgenti successive alla morte, come organizzare il funerale e la veglia.

“C’è una quantità sorprendente di burocrazia quando una persona muore,” racconta Smith. “Mio padre è morto senza lasciare niente per pagare le spese del funerale, così ho dovuto fare delle rate per gestirle. Ero molto delusa dal fatto che non avesse pensato di mettere da parte qualcosa per assicurarsi che le spese non ricadessero su di me. Era devastante vedere i pagamenti uscire dal mio conto ogni mese; hanno reso l’elaborazione del lutto ancora più difficile.”

Il peso economico e lo stress relativo non sorprendono, considerato che i costi associati al momento della morte nel Regno Unito sfiorano di media le 9.000 sterline (quasi 11.000 euro) e che un funerale basilare costa circa 4.000 sterline (quasi 5.000 euro). In Italia queste cifre variano molto a seconda della cerimonia richiesta e dalla regione, oscillando tra i 1.500 e gli oltre 3.000 euro di media.). La cremazione ha però un costo fisso stabilito annualmente dallo stato (che si aggira intorno ai 500 euro). Si tratta comunque di spese considerevoli, considerato che, in Italia, una persona tra i 25 e i 29 anni guadagna in media 15.000 euro all’anno e una tra i 30 e i 34 anni arriva in media a guadagnare 20.000 euro l’anno.

Dopo dopo aver perso suo padre, un’amica di Smith ha affrontato lo stesso processo, ma anziché immedesimarsi nella sua esperienza, Smith non riusciva a non fare paragoni. La sua amica aveva ereditato abbastanza denaro per viaggiare e comprare una casa.

“Ero davvero in conflitto con il fatto che non ci fosse nessuna morale della favola positiva per me,” dice Smith. “Ho gestito la cosa spendendo soldi che non potevo permettermi di spendere. Sentivo che considerato ciò che avevo passato, mi meritavo qualcosa di bello e di godermi la vita, così ho accumulato migliaia di sterline di debito sulla mia carta di credito comprando vestiti, facendomi fare le unghie e uscendo. Ora lavoro per ripagare quei conti.”

Il dolore del lutto può fornire nuovi modi di pensare e un’opportunità per ristabilire le proprie priorità. Smith ammette di essersi sentita sollevata alla morte del padre. Si è affidata al podcast Griefcast di Cariad Lloyd e al döstädning—un metodo di riordino e separazione dai beni materiali svedese anche noto come “death cleaning” in inglese—per ristabilire un senso di pace. Per Barker, l’elaborazione l’ha connessa alle sue emozioni nonostante abbia inizialmente cercato di reprimere il dolore della perdita. Wilson ha dato priorità al suo benessere fisico e mentale, mentre Throntorn ha compreso l’importanza di passare del tempo con il resto della sua famiglia.

Perdere un genitore mentre ti stai ancora affacciando alla vita adulta può ricordarti quanto è prezioso e volatile il tempo. Le persone più giovani tendono a cercare in modo più creativo un senso di comunità e trovano modi alternativi di gestire o accogliere il proprio lutto—che sia per via spirituale, di terapia, di escapismo o amicizia—ma è sempre un processo personale.

“Tutto ciò che senti è benvenuto,” dice Harrison. “Trova sostegno e prenditi cura del tuo corpo; il lutto è faticoso. Prenditi cura del tuo dolore, crea uno spazio apposito e permettigli di mutare—ti posso assicurare che succede. Non devi pensare che ‘passerà’, ma che amplierai la tua capacità di tenerlo con te e troverai il modo di costruirgli intorno una nuova vita.”