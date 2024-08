I peggiori lati della personalità che puoi ereditare dai tuoi genitori

Durante l’infanzia è molto comune idolatrare genitori e altre figure adulte che fanno parte della tua vita. Credi che siano infallibili e ti fidi ciecamente della loro opinione, anche quando non sei d’accordo. Nell’aiutarti a crescere i tuoi genitori avranno commesso qualche errore, spesso senza saperlo. E, dal canto tuo, avrai inevitabilmente interiorizzato molti dei loro comportamenti malsani e delle loro convinzioni errate.

Per mettere in prospettiva la mia vita, ho deciso di parlare con alcune persone a proposito delle abitudini e delle mentalità peggiori che sentono di aver ereditato dai loro genitori. Tutti i nomi delle persone intervistate sono stati cambiati, perché sentivano di esporsi molto nel raccontare le loro storie.

Ahen, studente di 19 anni che vive a Ramallah, in Palestina, dice di aver imparato dai suoi genitori a non esprimere pienamente i suoi sentimenti d’amore. “È una cosa che la mia famiglia rifiuta, non ricordo di aver mai sentito mia madre dire ‘ti voglio bene’ o ‘mi manchi,’” racconta Ahed. Lo stesso vale per sua nonna e altre persone nella famiglia. Oggi, Ahed trova difficile avere a che fare con persone che, invece, non hanno problemi a esprimere esplicitamente i propri sentimenti. “Mi sento come un robot vicino a loro e lo detesto,” dice.

Il traduttore ventiseienne Kamal, che vive ad Amman, in Giordania, mi racconta che i suoi genitori gli hanno insegnato a paragonarsi alle persone con una vita più dura della sua per convincerlo che non aveva nulla di cui lamentarsi. “Questo mi ha spinto a restringere il mio orizzonte e le mie aspirazioni, come se la mia vita fosse già completa e non potessi sognare niente di meglio,” dice. “Ad oggi, odio paragonarmi ad altre persone.” Lavorandoci, Kamal dice di aver capito che ogni persona vive esperienze differenti e che fare paragoni sociali di questo tipo è inutile. Eppure, talvolta, è ancora un’abitudine più forte di lui.

Munia, una donna di 34 anni che lavora in un laboratorio analisi a Dubai, dice che quanto ereditato dai suoi genitori non è qualcosa di tipicamente o inequivocabilmente cattivo. “La gentilezza. La gentilezza estrema, al punto da diventare stupidità,” dice. Il padre di Munia è sempre stato una persona incredibilmente cortese, una caratteristica che per Munia non ha mai avuto senso, considerato il difficile contesto in cui il padre è cresciuto.

“Vede sempre il buono in tutte le persone e questo lo espone a situazioni pericolose e gravi perdite, che sia in termini di soldi, proprietà o amicizie,” spiega. Nonostante gli sforzi della madre nel mostrarle le conseguenze della benevolenza estrema del padre—e nonostante gli avvertimenti del padre stesso—Munia dice di aver ereditato lo stesso senso di cieca fiducia nel prossimo e la conseguente vulnerabilità. “Finisco sempre per rimetterci per colpa delle mie buone azioni,” dice.

Anche Sherif, data analyst di 27 anni che vive al Cairo, ha ereditato alcuni tratti malsani da suo padre. “Mio padre ha sempre fatto di tutto per compiacere le persone che aveva intorno, con risate finte e commenti inutili,” racconta. “Certe volte mi accorgo che faccio lo stesso, scegliendo argomenti di conversazione ‘sicuri’ e sorridendo falsamente per nascondere la tensione mentre parlo con altre persone.”

Sherif ritiene che queste abitudini gli impediscano di creare legami veri e relazioni salutari. “Mi sento responsabile della felicità dell’altra persona e di farle sentire sempre che è tutto ok,” dice. “Non è una cosa sbagliata di per sé, ma diventa dannosa quando insisto nel farla nonostante mi faccia star male.”

Molte delle persone con cui ho parlato dicono di avere problemi a gestire il bagaglio emotivo di un genitore, ma altre, come Farah, studentessa di 18 anni che vive in Giordania, prova rancore per le abitudini alimentari malsane che ha imparato dalla madre. Da bambina passava molto tempo con la madre e la guardava affamarsi per ore e consumare un solo abbondante pasto al giorno. “Penso che i miei problemi di peso derivino da lì,” dice. “A peggiorare le cose c’erano poi i commenti di mio padre sul mio peso, sempre negativi.”

Farah ritiene che i commenti del padre l’abbiano spinta a sviluppare una relazione difficile col suo corpo, e a un continuo oscillare tra odio e accettazione. “Ho iniziato a pensare che la forma e il peso di una persona determinino chi sei e cosa meriti di ricevere dalla vita, che è un’idea completamente sbagliata.”

Marah, donna di 32 anni che lavora come direttrice marketing a Dubai, dice che vorrebbe aver imparato a gestire meglio i soldi dai suoi genitori. “Non penso sia solo colpa loro, perché non hanno imparato nulla su questi temi, né a scuola né in altri contesti sociali,” dice. “Io non sono mai stata capace di organizzare le mie finanze come si deve, alternando spese stravaganti e irresponsabili a periodi di risparmio estremo, al punto che talvolta mi privavo di beni essenziali.” Con l’età, Marah ha imparato a gestire meglio i soldi e ha deciso di impegnarsi per trasmettere le informazioni acquisite ai suoi futuri figli.

In alcuni casi, le ferite lasciate dal comportamento di un genitore possono essere molto profonde. Per Ahmed, ingegnere 32enne che vive a Berlino, crescere con i suoi genitori ha significato dover gestire la loro ansia e la sfiducia che provavano l’uno per l’altra. “Quando ero adolescente risolvevo i problemi con la violenza, perché era ciò che conoscevo,” dice. “Ero (e ancora sono) sempre preoccupato da tutto.”

Le persone vicine ad Ahmed gli dicono spesso che tende a guardare subito il lato negativo delle cose e sembra incapace di essere ottimista. “Immagino che sia un’abitudine che ho interiorizzato per poter sopravvivere,” dice. “L’ansia di mio padre e la tensione onnipresente durante la mia infanzia sono rimaste con me fino ad oggi.”