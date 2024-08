Questa mucca è uguale a Gene Simmons

Credi nei miracoli? Nelle coincidenze cosmiche? No? Beh, invece è ora di ricredersi, coglione. Ti presento Genie:

Non c’è molto altro da dire. Lei è una vitella e assomiglia molto a Gene Simmons. Ecco qua. Sinceramente, se non vi basta avete ancora meno senso dell’umorismo dei KISS, perché anche loro stessi ci sono arrivati. E poi c’era anche quella leggenda metropolitana che diceva che Simmons avesse cucito una lingua di vacca alla sua. Questa vitella innocente non ha nulla a che fare con questa teoria, però non la smentisce nemmeno. A ogni modo, cercare di dare profondità a questa storia è un’impresa senza scopo. L’unica cosa che si può fare è dare il via a una gara di giochi di parole a tema mucche-KISS, tipo “I Was Made For Milkin’ You” e cose del genere. Buon divertimento.

Videos by VICE

Segui Noisey su Instagram e Facebook.