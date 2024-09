Nel 2018, SpaceX manderà due super-ricchi in orbita attorno alla Luna

Due turisti spaziali compieranno un viaggio andata e ritorno in orbita attorno alla Luna nel 2018, secondo quanto annunciato in conferenza stampa dal CEO di SpaceX Elon Musk. L’annuncio, tipicamente in pompa magna, di Musk è stato accolto con scetticismo per quanto riguarda la fattibilità del viaggio in relazione alle tempistiche. In effetti, l’azienda non ha ancora spedito nessun essere umano nello spazio.

Due privati cittadini, per ora ancora anonimi, “hanno già versato un acconto significativo per compiere un viaggio diretto verso la Luna,” si legge su un comunicato pubblicato sul sito web dell’azienda. La coppia volerà all’interno della capsula Dragon 2 abbinata al razzo Falcon Heavy, il nuovo modello della serie Falcon di SpaceX. Il primo volo di prova del razzo avverrà questa estate, e se tutto filerà liscio, sarà il veicolo più potente ad entrare in orbita dopo il Saturn V della NASA che ha portato l’uomo sulla Luna, secondo quanto dichiarato da SpaceX.

Per quanto ci è dato sapere al momento, i due turisti si conoscono. (Non abbiamo indizi sul loro sesso.) La coppia dovrà seguire un’addestramento fisico e superare degli standard di salute per essere autorizzata a volare. Al momento, non sappiamo se i due hanno già avuto qualche esperienza di pilotaggio in precedenza.

In maniera analoga ai razzi Falcon, anche la capsula Dragon 2 è pensata per essere riutilizzata nelle missioni future.

Musk ha dichiarato che il costo del viaggio in orbita attorno alla Luna dovrebbe aggirarsi intorno alla stessa cifra di una visita alla Stazione Spaziale Internazionale. Il miliardario canadese Guy Laliberté ha pagato 35 milioni di dollari (più di 33 milioni di euro) per la sua visita alla Stazione nel 2009.

Il viaggio intorno alla Luna, che dovrebbe durare una settimana, dipenderà dalle performance della Dragon. Se gli altri due voli della Dragon 2 verso la ISS previsti per il 2018 — il primo senza e il secondo con equipaggio — procederanno senza intoppi, allora, la missione privata sarà autorizzata.

Nonostante le reazioni all’annuncio siano state generalmente positive, la timeline dichiarata di SpaceX ha sollevato qualche perplessità. I viaggi spaziali sono straordinariamente complessi e, in passato, altre timeline troppo strette non sono state rispettate.

La consulente scientifica Mika McKinnon ha scritto su Twitter che non crede che la data di lancio del 2018 verrà rispettata, sostenendo che c’è ancora molto da fare prima che questo viaggio possa avvenire.

Il volo è stato reso possibile dal finanziamento del Commercial Crew Program della NASA. Come riportato in un comunicato stampa, la NASA incoraggia i voli privati per finanziare i costi dei voli spaziali governativi, “più voli affidabili vengono svolti, maggiori vantaggi avranno tanto il governo quanto le missioni private.”

In ogni caso, sia che questo viaggio avverrà nel 2018 o meno, il turismo spaziale sta prendendo piede. E se i super ricchi hanno intenzione di sovvenzionare l’inizio dell’era spaziale solo per potersi vantare di aver viaggiato in orbita attorno alla Luna, io non ho nulla in contrario.