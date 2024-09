I Nickelback hanno litigato con gli Slipknot

Hey, avete sentito quel rumore? È l’allarme-dissing, che sta risuonando in tutti i blog e siti di news musicali del mondo! Se ci fossero ancora delle rotative da fermare, in questo momento sarebbero immobili. Perché? Perché Chad Kroeger, cioè il cantante e la faccia dei Nickelback, ha preso a male parole Corey Taylor, cantante di Slipknot e Stone Sour.



In un’intervista con Metal Covenant, Kroeger ha avuto un paio di cose da dire su Taylor, suo ex collega d’etichetta alla Roadrunner, e sui suoi due progetti. Chad ha detto che gli Stone Sour “stanno provando a essere i Nickelback.” L’intervistatore descrive Kroeger bersi un sorsone di birra, e poi continuare: “Corey Taylor ha sparlato di me e quello che facciamo. Ma loro non sembrano noi. Sembrano una versione più leggera di noi.” Nel 2002, infatti, Taylor aveva chiamato i Nickelback dei “bei ragazzotti del cazzo” e si era riferito a Chad come “Shaggy di Scooby-Doo.”

La somiglianza è lampante.

Sugli Slipknot, Kroeger ha invece detto: “Dovete mettervi delle maschere e saltare su e giù per il palco. Quanto può essere bella la vostra musica se dovete prendervi a botte sul palco e vomitare ogni sera nelle vostre maschere? La musica non dovrebbe essere ridotta a una gimmick.” E Taylor che ha da dire su tutto questo? Niente, dato che ha solo fatto un retweet a questo tizio che diceva che era meglio restare zitti e non rispondere alla provocazione di Kroeger.



Che dire, questo ha tutta l’aria di poter diventare il dissing più interessante e seguito del 2003. Chad Kroeger riuscirà a portare a termine il suo piano segreto e sembrare più cattivo di Eminem e Marilyn Manson? Corey Taylor riuscirà a tenere la bocca chiusa e continuare a gridare che people equal shit senza sostituire la parola “people” con “Chad,” “Kroeger” o “Nickelback”? Possiamo solo restare in attesa e scoprire se il futuro ci darà risposte a queste laceranti domande. Seguite tutti gli aggiornamenti sintonizzandovi sulle prossime puntate di TRL, iscrivendovi al newsgroup ufficiale di Noisey o controllando la sezione “musica e cultura” di Televideo.



