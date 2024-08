Breve storia di come il fascismo si è infiltrato nel punk e nel metal

Le conseguenze della manifestazione Unite the Right a Charlottesville, organizzata da gruppi apertamente fascisti, ha portato un rinnovato senso di urgenza nel movimento antirazzista e antifascista mondiale. Dopo una manifestazione infruttuosa, un neonazista di nome James Alex Fields si è lanciato con la propria auto contro un contingente di antifascisti, assassinando una donna e ferendo 19 persone. Fields è stato fotografato alla manifestazione insieme al gruppo Vanguard America, in uniforme di ordinanza polo bianca e pantaloni khaki, con in mano uno scudo con due fasci incrociati.

