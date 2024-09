Noisey Mix: Ariel Zetina

Il primo mix ufficiale del 2017 non poteva che essere squisitamente politico. Sua autrice è Ariel Zetina, DJ e producer con base a Chicago, la cui musica incorpora e reinterpreta l’esperienza trans, arrivando a ridefinire—di base scomponendolo—l’intero immaginario sonoro e ritmico della musica da club. Le release ad oggi sono state per Pedicure Records, con collaborazioni per Honey Soundsystem, e di recente Club Chai, la clubnight californiana di 8ulentina e Lara Sarkissian. “Il tema del mix è l’ossessione per i genitali dei trans,” mi spiega Ariel via mail. “Molti trans sono giudicati e spesso proprio definiti in base ad essi, dalla gran parte della popolazione. Ho voluto dare voce a questo fenomeno, evidenziando come i nightclub e in generale la club music possano generare positività per qualsiasi corpo trans. Non penso che questa positività dei corpi sia accomodante, anzi: la chiave è la non-linearità.”

Al suo interno ci sono un totale di 33 estratti di tracce, molte delle quali ad opera di artisti trans e non-binary, ma anche molti suoi conterranei di Chicago. “Ci sono tre mie tracce che usciranno su Boukan Records e sulla compilation di Club Chai, prossimamente. Per questo mix mi è stato fondamentale lavorare sui classici ritmi ballabili, e sugli a-ritmi un po’ meno “dritti”, ma pur sempre ballabili.” Miglior modo di cominciare l’anno, effettivamente, non c’era.”

Tracklist:



01. Itsï – Newborn

02. Maurice & Da Posee – I Got A Big Dick

03. Body Shaker – Booty Bounce

04. Club Politix – Rya Rede

05. Ariel Zetina – Addy ft. London Jade

06. Color Plus – Keygen

07. Rabit – Flesh Covers The Bone

08. Brock Brock – Silent Speech

09. Gage – Gruellin

10. Peaches – Rub (AZ this chicks dick loop)

11. Honey Dijon – Houze ft. Seven Davis Jr. (Deetron Extended Remix)

12. Koyote – Lose Your Mind

13. Prist – gel

14. Jarvi – Tender Riot

15. Ariel Zetina – Angelbaby

16. DJ Florentino – Sientelo

17. Bamao Yendé – MC Morning

18. Club Politix – She Really Gets Everything She

19. 2Lanes – Heat Dish

20. Ariel Zetina – Cyst

21. Princess Di – Whose Dick Is This (Squim Ghetto Mix)

22. Nkisi – Human Condition 2

23. Steve Reich – It’s Gonna Rain (Part I)

24. Prist – pressed

25. JX Cannon – dts2

26. Abyss X – Couldn’t Care Less

27. TonePatron – Chaotic Impulse

28. Club Politix – Morning Recording

29. Tim Reaper – Sarfa

30. Loyalty XIX – Mass Product

31. Berta Cáceres Acceptance Speech, 2015 Goldman Prize

32. RXMREALITY – youtube

33. H.E.R. – Focus

