Noisey Mix: Habibiboi

Anche se non sembra, contestualizzare nel tempo il mix di oggi, cioè il giorno prima di capodanno, è abbastanza importante: indipendentemente da ciò che avrete programmato o lasciato andare alla deriva, vi sarà comunque di buon auspicio. E l’unico da ringraziare è il suo autore: Habibiboi. Citando la sua stessa bio, “Habibiboi è il DJ internazionale più enigmatico. Vive in isolamento, scolpendo il suo progetto nel suo studio, per fornire alla club music ritmi che costituiscono il solo suono in grado di unificarci.”

DJ e producer da almeno sei anni, e originariamente stanziato a Dubai, Habibiboi è oggi stabile a LA, da dove ci ha prodotto Free Hookah B4 12, l’ultimo Noisey Mix del 2016. “È un po’ ciò che puoi sentire in qualsiasi lounge bar con narghilè gratis prima di mezzanotte,” mi spiega Habibi. Gli orizzonti del clubbing, qui, si estendono a suggestioni mediorientali—perdonate il termine generico—che per altre vie hanno saputo reinterpretare anche 8ulentina e il suo Club Chai, Lara Sarkissian, Acid Arab, Aghnie, etc. Non solo, si articolano organicamente con baile funk, house tribale, Beyoncé, e tante altre incongruenze della dance irresistibili proprio perché impossibili da denominare. A qualsiasi festa voi siate, l’augurio è che possiate svoltarla schiacciando play qua sotto. Schiacciatelo lo stesso, perché c’è da godere un bel po’. Buon 2017.



Tracklist:

01. SLAVE2THERAIN x LunyTunes (Debit King of Reggaeton Edit)

02. 10 Elásticos – Drake × Dinamarca

03. DIVOLI S’VERE X CLIPSE KEISKA BOOTLEG REMIX

04. Ready Set Go (instrumental)

05. MERCADONA – BAD GYAL

06. Gully Slime Riddim

07. Baby Boy (Mina Remix)

08. London – Jeremih

09. Go Go Club Riddim

10. Don’t Worry – PARTYNEXTDOOR

11. Mood – HABIBIBOI

12. CRYSTAL X CUFFARO – FALSE WITNESS

13. Glandular Fever – Deamonds

14. Rock Me Alicia – Ezrakh

15. GOOO – Lorenzo BITW

16. James Cole – Kanyon

17. BAD N BOUJEE (HABIBIBOI DJ TOOL)

18. Sneakin N Geekin – Peewee Longway

19. Pon Ur HA (instrumental) – HABIBIBOI

20. CMON BREAK – Byrell The Great

21. Giacos – Lemonick

22. Cyberia – Neana

23. Jumeirah Riddim Sequel – Sticky

24. Pon De Floor – DJ Sliink

25. No Mussulo – Kking Kong

26. Whippin (dj tool) – Ca$h Bandicoot

27. Hold On – HABIBIBOI

28. Activation Groove – SWISHA

29. Drum Track – Kush Jones

29. Funky 1irst – Helix

30. Pop lock & Drop it – K-Duecez x Problem x Kuddie J

31. MADFUNKZ – G-REAT X DUTCH FLAVOURZ

30. Baile Embrazado – MC Delano e MC Davi

31. Beat Afro Funk

32. MACHUKA (HABIBIBOI 2016 REWORK) [INST]

33. UP INNA CLUB [BEY] – LSDXOXO