Non basta saper fare la trap per fare la trap

La prima volta che ho avuto il rigetto per un rapper credo mi sia successo con Maruego, ai tempi in cui qualcuno commentava la sua musica così: “I can’t compute. Perché sto ascoltando questa cosa? Deve esserci un ottimo motivo dietro. Oddio, il problema poi è che Don Capucino sta da un lato e questo sta dall’altro. Dov’è la differenza?”.

Era circa il 2014 e la mia amica Sonia cercava di farmi capire che Maruego era una bomba nucleare piovuta dal cielo per far saltare il banco nel rap game italiano, mentre a me sembrava una pagliacciata, qualcosa che inserito nel contesto della lingua italiana non aveva davvero senso di esistere. Ovviamente la mia opinione a riguardo nel corso di un brevissimo lasso di tempo è cambiata completamente, ma non sono sicuro di aver mai capito perché. Credo sia

la stessa cosa successa con Ghali, con Sfera Ebbasta, la Dark Polo Gang,Tedua e Laioung (con gli ultimi due, in particolare, sono ancora a metà del percorso). Credo che l’hip-hop, ma in un certo senso la musica in generale, si componga di tutta una serie di strumenti che si potrebbero

sintetizzare in un vaghissimo concetto di imparare a farci l’orecchio per riuscire poi ad apprezzarne le sfumature. Un concetto che è lontano parente del “Per me questo è solo rumore” rifilato da mia madre (presa come campione per il 99 percento delle madri) a commento di qualsiasi pezzo noise.

Tutta questa premessa ci porta direttamente a questo video.

