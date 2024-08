Noodles con edamame e salsa alle arachidi

Porzioni 6-8

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 1 ora e 15 minuti

Ingredienti

Videos by VICE

1 cucchiaio di olio d’oliva

½ cucchiaino di semi di cumino

½ cipolla bionda, sminuzzata

1 carota media, a pezzettini

1 pomodoro, a pezzetti

1 costa di sedano, a pezzettini

coriandolo sminuzzato

1 spicchio d’aglio, sminuzzato

2 cucchiai di succo di limone fresco

1 cucchiaino di sale

1 peperoncino, senza semi e tritato

1 foglia di alloro

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

480 g di burro di arachidi

500 ml di brodo vegetale

1 cucchiaio di olio d’oliva

carote a julienne

1 cipolla finemente affettata

circa 250 g di Mother Africa Peanut Sauce, riscaldata

sale

450 g di noodles tipo udon

edamame sbucciati e bolliti in acqua salata per 5 minuti

foglie di coriandolo

foglie di basilico thailandese

Procedimento

1. Prepara la salsa Mother Africa. Scalda l’olio d’oliva in una padella grande a fuoco medio. Aggiungi i semi di cumino e friggi per 1 minuto, mescolando continuamente, finché il cumino non è aromatico e qualche sfumatura più scuro. Aggiungi cipolla, carota, pomodoro, sedano, coriandolo, aglio, sale, peperoncino, succo di limone e alloro. Mescola per coprire le verdure nell’olio di cumino tostato. Soffriggi finché le verdure non sono morbide – circa 5 minuti.

2. Aggiungi il concentrato di pomodoro e cuoci per 2 minuti. Quando è incorporata aggiungi burro d’arachidi, unendolo alle verdure aiutandoti con un po’ di brodo, se ne hai bisogno. Cuoci finché l’olio non è separato dal burro di arachidi – circa 5 minuti.

3. Aggiungi il brodo vegetale e mescola, assicurandoti di staccare tutto il concentrato di pomodoro e la salsa di arachidi dal fondo in modo che il tutto ben combinato. Alza la fiamma a medio-alta per portare a ebollizione. Cuoci, mescolando, per 45 minuti.

4. Togli la foglia d’alloro. Usando un blender a immersione riduci la salsa in purea. Aggiusta di sale.

5. In un fuoco scalda l’olio a fuoco medio. Soffriggi carota e cipolla per un minuto. Aggiungi la salsa Mother Africa e mescola.

6. Porta una pentola d’acqua a ebollizione poi sala e cuoci i noodles. Scola e aggiungili direttamente alla salsa mescolando bene. Finisci con edamame, coriandolo e foglie di basilico thailandese.

NOTA DELL’AUTORE: Questa ricetta è stata ristampata con il permesso dell’autore da Between Harlem and Heaven: Afro-Asian-American Cooking for Big Night, Weeknights and Every Day.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.