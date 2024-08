Noodles Hokkien con granchio

Ingredienti

Per la salsa nera:



500 g di caramello di soia

500 g di salsa di soia senza glutine

Videos by VICE

Per i noodles:



26 g di olio di canola

5-6 broccoli cinesi, finemente affettati, con gambi e foglie

4 spicchi d’aglio, sminuzzati

2 scalogni, affettati

2 mazzetti di scalogni, puliti e tagliati in pezzetti di 2,5 cm (conservate le foglie per la decorazione)

2 confezioni di funghi Enoki, tagliati a metà nel senso della larghezza

1 cavolo Napa, tagliato a fette di 1 cm

1 cipolla rossa, affettata

sale

240 ml di brodo di pollo o d’anatra

1 confezione (360 g) di noddles

250 ml di salsa nera

un pizzico di pepe nero

3 cucchiai di amido di mais

6-8 gamberi, puliti, senza guscio ma con la testa

2 granchi King Crab, aperti e tagliati in pezzetti di 5 cm

1 astice grande, aperta e pulita, la coda tagliata in pezzetti di 5 cm e le chele spezzate

Preparazione

1. Prepara la salsa nera. Scalda il caramello con il tamari. Non deve arrivare a ebollizione, il processo aiuterà le due salse a mescolarsi in un condimento omogeneo.

2. Prepara i noodles. Scalda l’olio in un Dutch oven (o una qualsiasi padella). Aggiungi le verdure e sala. Cuoci finché non sono leggermente appassite, poi versa dentro il brodo e porta a ebollizione. Copri e cuoci finché le verdure non sono appassite – circa 5 minuti. Trasferisci in una ciotola grande.

3. Aggiungi salsa nera e pepe bianco. In una ciotola piccola, mescola l’amido di mais con 120 g di acqua. Una volta che la salsa nera sta sobbollendo, versa dentro l’impasto di amico di mais continuando a mescolare finché non si addensa. Aggiungi i frutti di mare e copri. Cuoci per 5 o 6 minuti o finché i gusci non sono rossi. Aggiusta la consistenza con il resto del brodo di pollo.

4. Metti i noodles in ammollo in acqua per 1 minuto, poi scola. Aggiungili in una pentola insieme alle verdure e a tutto il loro liquido. Lascia sobbollire finché non sono completamente scaldati – circa 2 o 3 minuti. Aggiusta di sale. Decora con le foglie degli scalogni.

water for 1 minute, then drain. Add the noodles to the saucepan along with the vegetables and all their liquid. Allow noodles to simmer until heated through, 2 to 3 minutes. Season to taste with salt. Garnish with scallion greens.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.