[NSFW] Le GIF erotiche che celebrano fantascienza, sesso e psichedelia

Qualche anno fa, l’artista canadese Jean Francois Painchaud, a.k.a. Phazed, si è visto bannato da Facebook a causa di una illustrazione erotico-psichedelica. Come ci si può immaginare, nell’era dei social media il ban ha fatto il gioco di Painchaud. Dopo aver gridato alla censura, ha attirato a sé centinaia di follower su Facebook, Tumblr e Instagram. Anche se l’erotica psichedelica gli ha portato una audience più ampia, non si tratta della sua unica passione. Painchaud crea anche illustrazioni non-erotiche dove però l’enfasi posta sul colore, sulla psichedelia e sulle donne è la stessa. Anche queste girano intorno alla fantascienza e al fantasy, con gatti sci-fi e terzi occhi che si aprono.



Painchaud ha detto a Creators che le illustrazioni erotiche le ha sempre fatte per divertimento. Di solito dipendono dal suo mood. E quando non passa tutto il tempo a lavorare nello studio di animazione, produce musica elettronica.

Painchaud dice che le opere erotiche sono venute fuori usando un’energia sessuale non sfruttata. Ma a volte ha avuto la sensazione che fosse un’arte un po’ vuota: le cose che vedeva erano selvagge ed esagerate, ma dalla sua prospettiva non trasmettevano amore né affetto. Painchaud voleva fare l’opposto: dare emozione al lavoro con colori e pattern psichedelici, per lo più in forma di GIF.

Dice che i colori psichedelici e vibranti vengono dalla sua esperienza con la psilocibina dei funghetti allucinogeni. Dall’adolescenza ai 20 anni ha sofferto di depressione, e durante questo periodo tutto era oscuro, anche i suoi disegni.

“Dopo la mia prima esperienza con i funghetti è stato come se la depressione fosse svanita — è stata la più profonda e bellissima esperienza della mia vita,” ha detto Painchaud. “Le visioni che ho avuto hanno ispirato la mia arte, da allora. La psichedelia mi ha anche aiutato a superare la paura del giudizio degli altri sulla mia arte, e mi ha permesso di sentirmi bene con me stesso, facendomi esprimere in modo genuino.”

“In un certo senso, mi sono trovato nella posizione di dover rappresentare le sostanze psichedeliche in modo positivo,” ha aggiunto. “Volevo mostrare quanto potesse essere bello e d’aiuto.”

Painchaud usa Photoshop e disegna con una Wacom Cintiq 27QHD. Alcuni pezzi vengono portati a termine in pochi minuti, mentre altri in molte ore. Dipende dal concept.

Per realizzare alcune delle sue GIF, Painchaud usa il rotoscoping come tecnica di animazione. Occasionalmente, lavora con foto random prese da Pinterest o Tumblr.

“Un altro metodo per le GIF è ridisegnare i contorni per ogni frame per dare vita alle linee,” ha spiegato. “Uso un processo simile per l’effetto arcobaleno — cambio i colori a ogni frame.”

Quando disegna, Painchaud non pensa molto all’audience. Prima di tutto vuole soddisfare se stesso. Se le persone trovano il suo lavoro esteticamente piacevole, o prendono ispirazione, tanto meglio.



I suoi lavori erotici, però, sono realizzati per suscitare una risposta. Idealmente, vorrebbe che le persone si sentissero un po’ diverse riguardo alla pornografia e alla sessualità dopo averle viste. Inoltre, vuole che le persone capiscano quanto può essere bello il sesso — che non dovrebbe essere in nessun caso un tabù.



Anche se ha trovato oramai il suo stile, dice di voler ricominciare a divertirsi disegnando. Pensa di essersi creato una comfort zone in cui continua a riproporre cose che hanno funzionato nel passato.

“Ho pensato di animare il mio lavoro ed esporlo, ma non ho ancora fatto niente per rendere questa cosa realtà,” ha detto Painchaud. “Per ora la mia priorità è indagare a fondo su cosa voglio davvero fare della mia arte sul lungo periodo.”

“Il mio obiettivo è riuscire a vivere della mia arte” ha aggiunto. “Non voglio fare ciò che gli altri mi dicono di fare, e continuerò a lavorare per migliorare il mio stile.”

Andate qui per saperne di più su Jean Francois Painchaud, e qui se volete supportarlo.