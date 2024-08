Olivia Locher fotografa le leggi più assurde d’America

Olivia Locher ha fotografato cinquanta atti illegali nel suo ultimo libro. Sfogliandolo, non troverete testimonianze visive di una rapina in banca o di cospirazioni politiche. Infatti, è molto probabile che non aveste idea che gli atti in questione fossero illegali se non ve l’avesse detto lei—a meno che vi sia capitato di beccarvi una multa per aver dato alloggio a un dildo in Arizona o leccato un rospo in Kentucky. I Fought the Law: Photographs by Olivia Locher of the Strangest Laws from Each of the 50 States è una collezione delle attività illegali più assurde degli stati uniti, tra collezioni di vibratori, assaggi d’anfibi, biciclette guidate in una piscina (California) e gelati nella tasca posteriore dei pantaloni (Alabama).

