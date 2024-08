Omurice (omelette giapponese)

Porzioni: 1

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Ingredienti dell’Omelette Giapponese

15 g di burro non salato

60 g di coscia di pollo, senza pelle e senza ossa, tagliata a cubetti

sale e pepe nero macinato fresco

60 g di cipolla bionda, sminuzzata

160 g più un cucchiaio di salsa demi-glace, tiepida

2 cucchiai di ketchup piccante

110 g di riso a chicco corto, cotto

3 uova grandi

1 cucchiaio di latte intero

1 cucchiaio di panna

1 cucchiaio di olio di semi

Procedimento

1. Fai sciogliere il burro in una padella antiaderente di 20 cm a fuoco medio-alto. Aggiungi il pollo e aggiusta di sale e pepe. Cuoci, mescolando, finché non diventa marrone – 3 o 4 minuti. Aggiungi la cipolla e cuoci finché non diventa traslucido – altri 2 minuti. Aggiungi 1 cucchiaio di demi-glace e il ketchup poi il riso. Cuoci finché il riso non tiepido – 1 altro minuto o 2. Metti dentro lo stampo e capovolgi su un piatto. Lascia sopra lo stampo per mantenere il riso tiepido mentre prepari le uova.

2. Nel frattempo sbatti panna, latte e uova in una ciotola di medie dimensioni. Fai filtrare in un’altra ciotola attraverso un colino a magli strette.

3. Pulisci la padella poi scalda a fiamma alta. Aggiungi l’olio e, quando scintilla, aggiungi le uova e usa le bacchette per mescolarle energicamente e strapazzarle. Quando sono cotte a metà (accade molto in fretta, 30 o 45 secondi), distribuisci le parti morbide in maniera uniforme sulla superficie della padella. Lascia cuocere le uova per farle leggermente rapprendere – 20, 25 secondi. Usa le bacchette per staccare il bordo dell’omelette dalla padella poi, cominciando dalla parte opposta al manico, ripiegala di circa due centimetri e mezzo. Togli la padella dal fornello. Afferra saldamente il manico della padella, e con l’altra mano fai muovere energicamente il polso, per far arrotolare l’omelette su se stessa e verso di te. Quando l’omelette è completamente arrotolata riporta sul fornello per cuocerla in modo da sigillarla. Togli dal fornello.

4. Togli lo stampo dal riso. Metti l’omelette sopra il riso. Servi immediatamente. Al tavolo usa un coltello sottile e affilato per tagliare l’omelette. La pelle si aprirà e le uova strapazzate si scioglieranno sopra il riso. Condisci con il resto della demi-glace.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.