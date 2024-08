Onigiri California

Porzioni: 10

Preparazione: 15 minuti

Totale: un’ora. Da aggiungere anche il tempo di infusione

Ingredienti

Videos by VICE

10 g di alga Iwanori, macinata con cura

1 cucchiaio di salsa di soia

50 ml di olio vegetale

240 g di riso per il sushi, lavato con cura

60 ml di aceto di riso

Olio vegetale per friggere

220 g di maionese giapponese

1 cucchiaio di pasta di wasabi

115 g di polpa di granchio

1 cucchiaio di aceto di riso

1 avocado, snocciolato, sbucciato e tagliato a fette sottili

1 cetriolo senza semi e tagliato alla julienne

Preparazione

1. Inizia dall’olio nori. Unisci l’alga Iwanori all’olio e alla salsa di soia. L’ascia in infusione in una ciotola per un paio d’ore.

2. Ora passa al riso. Prendi un bollitore o pentola per riso e riempila di 750 ml d’acqua. Segui le indicazioni presenti sulla confezione del riso per cuocerlo al meglio. Una volta finita la cottura, mescola e aggiungi l’aceto di riso, lasciando che il riso si raffreddi. Se hai delle formine per creare gli onigiri usa quelle, altrimenti puoi farlo pure a mano. Creane 10 nella classica forma a triangolo.

3. Riscalda circa 5 cm di olio vegetale in una padella grande, usa un termometro per accertarti la temperatura dell’olio abbia raggiunto i 190°C. Lavorando a gruppi, cuoci gli onigiri fino a doratura, ci vorranno 6 minuti a gruppo.

4. In una ciotola, mescola bene la maionese con pasta di wasabi. Smetti solo quando questi due ingredienti ti sembrano ben amalgamati fra di loro. Lascia quindi in frigo finché gli onigiri non saranno pronti.

5. Mescola la polpa di granchio all’aceto di riso. Usando un cucchiaio, guarnisci ogni onigiri con la maionese di wasabi, le fettine di avocado, quelle di cetriolo e infine il granchio. Servi con un pizzico di olio nori.