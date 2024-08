L’oroscopo 2018 – Gemelli

Stai leggendo l’oroscopo del 2018 in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

GEMELLI – Concretezze inedite e riappacificazione con il vostro team di personalità

Giove entra nello Scorpione. Per i nati in Gemelli potrebbe essere il momento buono per decidersi a fare conto esclusivamente sulle proprie forze, dopo il duro periodo di ridefinizione che Saturno ha offerto negli anni passati con IVA al 32 percento. Ci sono i presupposti per un anno fatto di ricerca interiore e prese di coscienza, con qualche momento di solitudine mitigato dall’impressione costante d’aver organizzato un’uscita a quattro. Di fatto è una occasione d’oro per far incontrare l’ampia gamma di personalità, spesso contrastanti, che vi ritrovate a gestire. Una sorta di Cenone interiore al netto dei soliti screzi familiari. Saturno è il pianeta della fatica indirizzata al raggiungimento degli obiettivi ma anche della consapevolezza.

Con il suo passaggio nel Capricorno, segno rigoroso e disciplinato, gli atteggiamenti frivoli che vi contraddistinguono potranno assumere le tinte della filmografia di Lars Von Trier, virando verso il genere commedia introspettiva. Soprattutto una certa superficialità, praticata da tempo alla stregua dell’hobby, comincerà in questo periodo ad annoiarvi. Sentirete il bisogno di sostituire la dispersione tipica del segno con progetti solidi che includano l’unica persona che troppe volte avete bollato come inconsistente: la vostra. Proprio per questo, i maldestri tentativi di mettersi in mostra sfoggiando un Ego mancante di personalità risulteranno fuori luogo e derisi da tutto il circondario.

In amore potreste essere portati a gesti estremi, come focalizzare l’attenzione verso il rapporto esclusivo con un solo partner, spostandovi verso un radicamento che avete sempre considerato alla stregua di un decesso. Anche il sesso finisce per risentire in positivo di questo sommovimento, garantendovi in alcuni periodi l’allestimento di veri e propri mercatini del coito. Non è esclusa la possibilità di uno spostamento concreto per motivi di lavoro o per il semplice riciclaggio interiore. In definitiva, si chiude un ciclo. Sta ai nati nel segno la capacità di aprirne uno nuovo, evitando al tempo stesso la dislocazione di sé presso inutili filiali dell’Ego.

