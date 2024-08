L’oroscopo 2018 – Vergine

Stai leggendo l’oroscopo del 2018 in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

VERGINE – Nuovi stimoli per i vostri atteggiamenti critici

Quest’anno può rappresentare la vera uscita da uno stallo che vi ha tenuti in attesa per diverso tempo, seppure con un’eleganza e un abbinamento di colori invidiabili. L’influsso di Giove in Scorpione permette ai Vergine di svettare nelle relazioni interpersonali e nelle pubbliche relazioni con naturalezza. Una dote che si rivelerà fondamentale, specialmente per un segno capace di stizzire l’intero vicinato con un’ammirevole quanto non richiesta sincerità. Il raro transito di Nettuno garantisce in alcuni momenti una visione oggettiva del vostro presente con esperienze interiori di rivelazione e crescita molto forti. I più determinati sapranno comunque utilizzare la loro estrema razionalità per ridurre tali fenomeni a cause dozzinali come un’indigestione da Kebab.

Per chi ha seminato, si prospetta una fase di raccolta notevole. L’attesa degli anni passati, se corredata dalle giuste mosse, darà in questo periodo esiti molto favorevoli. Per tutti gli altri saranno allestite comode cabine dell’auto-commiserazione a gettoni, per aiutarvi a ripartire con rinnovata consapevolezza. È plausibile uno scoppiettante mix di incertezza e insofferenza nel settore lavorativo, e cioè quello in cui sapete dare il massimo. Evitate in questo caso di assecondarvi, perché può davvero essere il momento per tentare una svolta decisiva. È quindi consigliabile limare gli atteggiamenti assolutistici tipici del serial killer e ridimensionare la pratica dello sport in cui da tempo svettate: la critica smodata dell’altro. Drammaticamente selettivi, finite spesso per chiedere alla vostra personalità di lasciare la stanza. Una certa iperattività mentale rischia inoltre di regalarvi intense fasi di nervosismo.

Sta a voi decidere se farvi sovrastare dalle tensioni oppure canalizzarle in sobri Festival dell’Ipocondria con cui intrattenere amici e parenti. Per la sfera sentimentale è un momento davvero importante, con incontri e situazioni accattivanti. Anche nella sessualità sfoggiate una rinnovata energia a garantirvi fasi che ricalcano la commedia scollacciata anni Ottanta. Evitate di rimettere mano a rapporti già consumati perché è tempo di voltare pagina. Nella seconda parte dell’anno, grazie all’influenza di Marte, capirete meglio come tradurre i vostri pensieri in azioni concrete. Il pianeta porta anche una rinnovata energia, che alternerete con garbo ai vostri momenti di ripiegamento interiore proustiano. Nel corso del 2018 il calcolatore interno di cui i Vergine vengono dotati alla nascita avrà bisogno di una formattazione a garantire spazio per nuove e fresche prospettive.

