Vi è piaciuto l’oroscopo del 2018? Bene, perché questo mese VICE, nuovamente in collaborazione con Starmale, ci ha riprovato. Ecco l’oroscopo di febbraio.

A livello astrale, il 2018 è inaugurato dal transito di Giove nello Scorpione e Saturno nel Capricorno. Pianeti e congiunzioni che richiedono crescita e desiderio di realizzazione tra riassetti, centrature personali e risse interiori, in quello che si prospetta un anno senza sconti di sorta. Per chi da sempre ama scrivere di interni, era impensabile farsi scappare una simile occasione.

Nel realizzare una panoramica ovviamente approssimativa, ho scelto di mettere in evidenza quei transiti che accentuano tratti e tendenze atipiche per ogni segno, e in qualche modo ne ridefiniscono limiti e confini. Associati a caratteristiche psicologiche capaci di rendere lo Zodiaco un posto il più delle volte infrequentabile. Non mi interessa l’idea di previsione, quanto una visione d’insieme sui lati più in ombra delle personalità zodiacali. Questo non è un Oroscopo ma il tentativo di portare, come da tempo con Starmale, la testimonianza viva d’un tragicomico conflitto interiore.

Buona lettura, Emanuele Martorelli*

Nei rapporti con gli altri è consigliabile l’acquisto di un manuale sull’empatia, o una guida per imparare come simularla al meglio. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Ariete di febbraio.

Giove illumina il segno in antitesi al vostro, lo Scorpione, esaltando il lato più oscuro di una personalità sempre pronta all’implosione. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Toro di febbraio.

Nella sfera sentimentale in questa fase rischiate di perdere lucidità, confondendo amore ed entropia, o un semplice baratro interiore con un flirt. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Gemelli di febbraio.

Una inedita fiducia in voi stessi potrebbe alimentare dicerie su una possibile crisi di identità. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Cancro di febbraio.

I più esigenti arriveranno a inserire applausi da sit-com come sottofondo alle loro gesta. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Leone di febbraio.

La sessualità può avere nuovi risvegli con tendenze auto-erotiche di tutto rispetto, così come gli stati paranoici che spesso decorano la vostra persona. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Vergine di febbraio.

Potreste avvertire il bisogno di tenerezze intercontinentali, arrivando a percepire l’abbraccio come un rapporto completo. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Bilancia di febbraio.

È il momento di offrire empatia, comprensione e in generale quella serie di doti che tendete a bollare come inattuali. Leggi qui il resto dell’oroscopo dello Scorpione di febbraio.

Sarete preda di irrefrenabili spinte a forzare le cose, gettando nello sconforto parte di uno Zodiaco che dentro questo febbraio riesce a malapena a percepirsi. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Sagittario di febbraio.

È utile concedersi i necessari momenti di quiete e, se non ci riuscite, affidarsi a dei pratici svenimenti. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Capricorno di febbraio.

Rinnovate pulsioni nella sfera sessuale vi esporranno a fasi adolescenziali degne di nota. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Acquario di febbraio.

Evitate di regalarvi a saghe emotive e stati paranoici post-industriali che finiscono per allontanarvi dalla concretezza. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Pesci di febbraio.

