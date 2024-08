L’oroscopo di luglio

Benvenuti sulla pagina dell’oroscopo di luglio, una collaborazione tra VICE e Starmale.

In realtà, quello che state per leggere non è propriamente un Oroscopo—ma il tentativo di portare la testimonianza viva d’un tragicomico conflitto interiore. Alla fine di quest’anno, quando il peggio sarà passato, passerò anch’io.

Videos by VICE

Buona lettura, Emanuele Martorelli*

Lo stato confusionale dei mesi precedenti sembra attutito, con Saturno in Capricorno a spingervi verso una concretezza che va però ripulita da certi atteggiamenti in bilico tra goliardia e imperialismo. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Ariete di luglio.

È probabile che alcuni nati nel segno usciti per fare acquisti finiscano per ritrovarsi a guidare manifestazioni antigovernative. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Toro di luglio.

Mercurio nel Leone porta il vostro approccio alla comunicazione su livelli professionali, seppure a tratti preoccupanti. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Gemelli di luglio.

State focalizzando in maniera più netta e precisa gli obiettivi per riorganizzare il quotidiano con una coerenza che troppo spesso avete bollato come inutile. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Cancro di luglio.

Capacità relazionale brillante, contrapposta a un nervosismo che degenera in pièce teatrali applaudite un po’ ovunque. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Leone di luglio.

È un mese per tenere a bada maniacali pulizie esterne e concentrarsi su quelle interiori. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Vergine di luglio.

A tratti potreste avere l’impressione di consultare una Google Map emotiva delle vostre fondamenta, con qualche difficoltà nel ricalcolare i percorsi. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Bilancia di luglio.

Se proprio non riuscite a controllarvi, a procedere in maniera lucida, valutate la possibilità di enfatizzare il tutto trasformando questa fase in un musical. Leggi qui il resto dell’oroscopo dello Scorpione di luglio.

Luglio si rivela utile per ricollegare il proprio agire a quell’idea di opportunità che negli ultimi tempi aveva assunto le tinte della leggenda metropolitana. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Sagittario di luglio.

Sul finire del mese Mercurio vi costringe a una revisione interna, portandovi dubbi esistenziali che pensavate di aver debellato durante l’adolescenza. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Capricorno di luglio.

Diversi tagli sia nella sfera sentimentale che in quella professionale saranno netti, con situazioni e persone spostate semplicemente nella cartella spam. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Acquario di luglio.

In questa importante fase di dialogo con il vostro inconscio potreste sorprendervi a parlare da soli o a porvi delle domande ad alta voce. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Pesci di luglio.

*Emanuele Martorelli è antropologo, musicista, autore e giornalista. A volte in contemporanea. Con Starmale ha dato vita al primo tentativo di satira grafica focalizzata sulla personalità. Un’autocritica consapevole nei confronti di un Ego che in troppi frangenti si sopravvaluta. Un affondo su giornalismo povero e verso un rinnovato atteggiamento New Age in voga in questi anni, che riduce percorsi spirituali e psicologici a soluzioni spicciole. Segui Starmale su Facebook.

Per vedere altre illustrazioni di Emma Allegretti, seguila su Instagram.