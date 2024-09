Il nuovo sito di Panda Bear è un turbinio di visual psichedelici

Qualche giorno fa, Panda Bear ha lanciato PBVSGR.com, un bizzarro sito psichedelico costruito con l’aiuto di MOLTI artisti. Lanciata qualche settimana dopo la première del video diretto da Isaiah Saxon and Sean Hellfritsch per “Boys Latin”, questa esperienza interattiva online è l’ultima novità che precede il lancio del prossimo album dell’artista, Panda Bear Meets the Grim Reaper, che uscirà per Domino Records il 13 gennaio.

Oltre a video di collaboratori di Panda Bear come Danny Perez e le grafiche create da Marco Papiro, Patakk e Hugo Oliveira, nel sito si può trovare un pezzo realizzato da Panda Bear e Sonic Boom della band inglese Spacemen 3. Sia la versione normale che quella mobile del sito si apre con un putiferio di forme in movimento e vortici di colori che rimandano al mondo del glitch. Muovendosi sullo schermo, gli utenti possono esplorare video e grafiche incredibili, in alcuni dei quali appaiono spezzoni di alcuni visual delle performance di Panda Bear del 2014 e altri inediti.

Andando a sinistra troverete un video di Perez di un bizzarro Triste Mietitore, la cui immagine è una tela per quelli che sembrano effetti usciti da una stampante ottica pre-CGI. Questa immagine sciamanica e psichedelica della morte invita gli spettatori a seguirla. Grafiche lampeggianti che di nuovo assomigliano a file video corrotti fanno da sfondo all’oscura seduzione del Mietitore.

Andando a destra della schermata home vi ritroverete davanti a un’immagine di Panda Bear con un controller in mano che sfida la Morte avvolto da un vortice di farfalle e sintetizzatori analogici. Andando ancora più a destra vedrete apparire un’illusione ottica intermittente in bianco e nero.

Panda Bear e Danny Perez si esibiranno a New York l’11 gennaio: la performance audiovisiva che accompagna lo show è parte delle Sunday Sessions del Boiler Room, e si terrà presso il MoMA. Cliccate qui per saperne di più.

Visitate il sito interattivo di Panda Bear su PBVSGR.com. Panda Bear Meets the Grim Reaper esce il 13 gennaio. Cliccate qui per avere più informazioni e per pre-ordinare l’album.