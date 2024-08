Panino con carne di manzo brasata, crauti e patatine fritte

Porzioni: 4

Tempo preparazione: 20 minui

Tempo totale: 3 ore

Ingredienti

Per il panino:

Videos by VICE

750 g di carne di manzo per brasato

6 spicchi d’aglio

2 cipolle dorate, 1 diviso in due, 1 tagliato a fette sottili

1 carota grande, tagliata a metà

1 (5 cm) pezzo di zenzero, pelato

150 ml di salsa di soia scura

150 ml di succo d’arancia fresco

150 ml di aceto di vino bianco

1 (794 g) lattina di polpa di pomodoro a pezzi

sale fino e pepe nero macinato fresco, a piacere

Per servire:

4 ciabatte piccole, tagliate a metà

Maionese

Crauti

Foglie di prezzemolo

Chips in busta (tipo Kettle)

Semi di cumino

Preparazione

1. Riscalda il forno a 120°C. Sbatti la carne (cruda) in una bella padella grande con coperchio a tenuta stagna, se non hai un coperchio di questo tipo non ti preoccupare, potrai fare un doppio strato di stagnola più tardi. Oh sì, la padella dovrà poter andare in forno.

2. Accendi a fiamma alta il gas sul fornello e aggiungi aglio, cipolla divisa in due, carota e zenzero direttamente sopra la fiamma. Bruceranno, bruceranno, bruceranno e diventeranno tutti neri. Dovranno essere così neri che se non ti avessimo detto di farlo, li getteresti via. L’odore sarà INCREDIBILE !!!!!!!!!!!

3. Metti tutto nella padella con la carne assieme a salsa di soia, succo d’arancia, aceto e pomodori. Mescola bene. Se il liquido non arriva a circa un centimetro dalla parte superiore della carne, rabbocca con acqua.

4. Mescola ancora per bene e metti la padella sul piano di cottura e fai bollire. Quando arriva a ebollizione, metti il coperchio e sposta la padella nel forno per 2-3 ore. Al termine, la carne si dovrà separare da sola. Con un colino, rimuovi i residui del liquido di cottura. Metti la carne cotta in una bella ciotola o qualcosa del genere e versaci sopra un po’ del liquido di cottura. Il resto del liquido versalo in un’altra padella e fai bollire fino a quando non si riduce a qualche cucchiaio. Metti da parte.

5. Metti la cipolla a fette in una ciotola insieme a un po’ di sale e aceto di vino bianco e mescola tutto. Fai riposare per qualche ora.

6. Facciamo la maionese, anzi…prendi della Hellmann’s al supermercato. Mescola assieme 30 g di maionese con 30 ml di liquido di cottura ristretto.

7. Taglia il pane a metà. Copri COMPLETAMENTE la metà superiore interna con la salsa di maionese. L’idea è che ogni boccone dovrà contenere ogni ingrediente del panino. Se hai cotto la carne da un po’ scaldala in una padella con un po’ d’acqua per evitare che si asciughi.

8. Metti la carne calda sul fondo del pane in uno strato uniforme e condiscila con aceto. Poi, copri la carne con uno strato di crauti e cospargi con semi di cumino. Quindi fai uno strato sottile di cipolle leggermente sott’aceto. Metti prezzemolo, una grossa manciata di chips schiacciate con le mani. Alcune cadranno, non preoccuparti. Chiudi tutto e schiaccia con l’altra metà del pane. Infine, taglia a metà il panino e addenta.