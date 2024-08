Perché non dovresti mai postare foto dei tuoi biglietti aerei o delle tue chiavi

Una rapida ricerca dell’hashtag #boardingpass restituisce circa 92.000 risultati su Instagram. Secondo i nostri calcoli, si tratta esattamente di 92.000 risultati di troppo. Questo perché non sono solamente i vostri follower ad essere deliziati dai vostri felici annunci di pre-partenze, ma anche i criminali interessati o a rubare la vostra identità, usando il vostro nome per volare, o a prendere possesso del vostro account, cosa che può causare parecchi danni visto che significa mettere in mano a loro una carta d’imbarco e una vostra foto.

Solamente nella prima metà del 2017 ci sono già stati così tanti casi di furto di identità che la BBC ne ha parlato come di “una epidemia“. La demografica più colpita, però, non sono state le ingenue nonni che cliccano su link sospetti, ma invece le persone attorno ai 30 anni, i cosiddetti nativi digitali.

