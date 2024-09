Foto delle gare di piccioni cubane

Ho conosciuto Erislandy mentre giravo per L’Avana Vecchia. Lui allena piccioni da corsa e io sono un fotografo, quindi è stato quasi naturale chiedergli di farmi fotografare qualcuno dei suoi esemplari. Le gare di piccioni sono uno sport molto popolare a Cuba, e ogni quartiere ha i suoi avicoltori ed esemplari di punta. Ho passato un sacco di tempo sul tetto di Erislandy con lui e suo cugino Yohany, che fa lo stesso lavoro, a sentirli parlare di gare.

Nelle gare ci sono diverse categorie, divise per esempio per razza. Gli allevatori portano gli uccelli dentro una gabbia al punto di partenza, che deve essere posto ad almeno 100 chilometri di distanza dalla “piccionaia” d’arrivo. All’arrivo, un giudice misura con un cronometro i tempi dei tre piccioni più veloci. Gli avicoltori come Erislandy cercano di “creare” i piccioni migliori grazie alla selezione dei geni più adatti—ci mettono mesi a scegliere i partner più adatti per le femmine. Uno dei piccioni da corsa di Erislandy è il terzo più veloce di Cuba.

Erislandy e la sua passione sono diventate un’ossessione per me, mentre ero a Cuba. Magari guardando le foto capirete perché.

Carlos Jaramillo è un fotografo di New York. Dai un occhio al suo sito.

