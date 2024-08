La pizza con l’impasto ai cavolfiori è il modo migliore di mangiare verdure

Sì, sto parlando di una pizza il cui impasto è fatto con la verdura. Lo so che sembra una classica cosa che quella tua zia fissata con le teorie olistiche, gli oli essenziali e il lievito madre potrebbe immaginarsi in un sogno delirante. Ma non lo è, e anzi sta vivendo un momento di gloria.

Puoi chiederlo allo chef Adam Kenworthy, che è venuto nei nostri uffici per sostituire il nostro solito pranzo con uno nutriente, delizioso e pure vegano.

La ricetta è semplice: Kenworthy mette una testa di cavolfiore nel food processor, la mescola con po’ di farina di mandorle senza glutine e dell’olio d’oliva, infila l’impasto in forno e ottiene una base perfetta per pizza. Un gioco da ragazzi.

LA RICETTA: La pizza con Impasto al cavolfiore e pesto

Per quanto riguarda il condimento, fate come vi pare, ma per Kenworthy pesto, zucca acorn e funghi sono il massimo.

Non farò finta che sia la pizza più economica del mondo, ma è buonissima.