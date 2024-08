La polizia ha scoperto un giro di spaccio di Lego da migliaia di dollari

La settimana scorsa, la polizia di Portland ha arrestato un uomo di 40 anni di nome Raji Azar, sospettato di gestire un enorme giro di spaccio di Lego, in cui comprava set Lego rubati e li rivendeva online con alti margini di profitto. Durante la chiamata in giudizio di venerdì scorso, ad Azar sono state attribuite due dozzine di reati relativi allo schema criminale.

Stando a una dichiarazione della Polizia di Portland, gli investigatori che si sono occupati del caso pensano che Azar sollecitasse su siti come Craiglist e OfferUp “persone spesso dipendenti da oppiacei e altre droghe” a commettere furti di Lego. Dopo che i set Lego venivano rubati, Azar li ricomprava dal ladro per rivenderli online e farci la cresta, una pratica nota come ‘ricettazione.’

Videos by VICE

Quando la polizia ha perquisito l’abitazione di Azar ha trovato abbastanza pezzi Lego da ricoprire tutto il vialetto davanti alla casa. Il valore totale è stato stimato intorno ai 50.000 dollari dalla stessa catena di supermercati Fred Meyer da cui si ritiene fossero stati sottratti.

Il giro criminale di Azar è stato scoperto grazie a uno sforzo congiunto degli agenti dell’unità anti-furti della Fred Meyer insieme alla Northwest Organized Retail Crime Alliance. Giovedì scorso, Azar ha incontrato alcuni poliziotti sotto copertura che si sono finti ladri in cerca di qualcuno che ricomprasse un grosso carico di Lego per una frazione del prezzo di vendita. Azar è stato arrestato dopo l’incontro, in cui aveva comprato ciò che pensava essere un quantitativo di pezzi Lego per 13.000 dollari di valore.

Per quanto i Lego sembrino merce strana da spacciare, rubare questi giocattoli è quasi il crimine perfetto. Hanno un alto valore di rivendita e nessun numero seriale, cosa che rende difficile per gli agenti di polizia determinare se un certo set sia rubato o no.

Questo spiegherebbe probabilmente i continui episodi di grossi furti di Lego negli ultimi anni, compreso un altro colpo dal valore di 50.000 dollari a Portland nel 2016, in cui il ladro ha cercato a sua volta di rivendere la merce a poliziotti sotto copertura. Un uomo in Florida soprannominato il “Lego Bandit” ha rubato quasi 2 milioni di dollari di set Lego e altri giocattoli. Nel 2014, la polizia di Phoenix in Arizona è riuscita ad arrestare un giro criminale che aveva fatto i soldi rivendendo quasi 200.000 dollari di set Lego.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.