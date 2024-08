Porzioni: 2

Preparazione: 2 settimane

Totale: 24 ore

Ingredienti per il Pollo Kung Pao

Per la salsa kung pao:

325 g di zucchero

250 ml di salsa di soia light

250 ml di salsa di soia

250 ml di salsa di soia premium (è più densa delle altre)

250 ml di aceto di vino bianco

4 spicchi d’aglio tritati

1 pezzettino d’aglio, sbucciato e tritato

3 spicchi d’aglio pestati

30 ml di olio di semi di sesamo

20 ml di olio di soia

Per la marinata:

267 g di cosciotti di pollo, disossati e spellati, tagliati a pezzettini di 3 cm circa

19 g di amido di mais

30 ml di olio di semi di soia

15 ml di salsa di soia

12 g di pepe bianco

2 g di polvere cinque spezie cinese

3 g d’aglio in polvere

2 g di zenzero in polvere

1 uovo grande leggermente sbattuto

Per il pollo kung pao:

2 litri di olio di canola, più 1 cucchiaio per la frittura al salto

100 g di taccole (piselli mangiatutto), tagliati a pezzettini

1/2 cipolla dolce, tagliata a cubetto

75 g di arachidi tostate

10 pezzettini di peperoncino Thai

15 g di crema di peperoncini

90 ml di salsa kung pao

90 ml di brodo di pollo

2 g di pepe del Sichuan

1 g di fiocchi di peperoncino

7 g di amido di mais mischiato con 15 ml d’acqua (fino al formarsi di una crema densa)

Olio di semi di sesamo q.b.

Preparazione

1. Prepara la salsa kung pao con due settimane d’anticipo. Prendi un contenitore abbastanza capiente da poter contenere lo zucchero, le salse di soia, l’aceto, l’aglio tritato, lo zenzero e 1200 ml d’acqua calda. Mescola quindi il tutto finché lo zucchero non si dissolve.

2. Versa dell’olio in una padella e scaldalo a fuoco medio. Aggiungi l’aglio pestato e cuocilo fino a doratura (2 minuti circa). Versa il tutto sopra alla salsa kung pao e chiudi il coperchio.

3. Passa alla marinatura. Prendi l’amido di mail, l’olio di soia, la salsa di soia, il pepe, le cinque spezie, l’aglio in polvere, lo zenzero e l’uovo, e mescolali insieme in una ciotola grande. Aggiungi quindi il pollo, ricoprendolo bene. Copri e refrigera per una notte intera.

4. Ora puoi passare alla preparazione del pollo kung pao. Scalda circa 5 cm d’olio di canola in una padella grande, aggiungendo il pollo solo quando il termometro da cucina raggiunge i 160°C. Cuoci il pollo per 5-6 minuti, trasferendolo con una schiumarola, una volta pronto, su di un piatto.

5. Prendi una padella wok. Scalda un cucchiaio di olio e, molto velocemente, aggiungi le taccole, la cipolla, le arachidi, l’aglio, i peperoncini essiccati, la crema di peperoncino, la salsa kung pao, il brodo, i grandi di pepe del Sichuan e i fiocchi di peperoncino. Procedi con la frittura al salto per 30 secondi e aggiungi quindi l’amido di mais. Aggiungi il pollo quando la salsa risulta densa. Continua con il metodo di cottura per altri 30 secondi e finisci il tutto con un una spruzzata di olio di sesamo sul fondo della pentola wok.