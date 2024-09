[Premiere] Il nuovo video di Björk è un capolavoro Bio-Goth

Dall’uscita di Vulnicura nel 2015, Björk ha dispiegato numerose appendici multimediali come l’esperienza audiovisiva immersiva in VR di Not Get , il film in VR Family , e il videoclip sempre in realtà virtuale di “Stonemilker”.

Nel suo ultimo videoclip, “notget”, in prima assoluta su Creators, i collaboratori Warren du Prez e Nick Thornton Jones l’hanno aiutata a compiere una metamorfosi dal dolore alla trascendenza. Il video, con i suoi contrasti tra bianco e nero e colori accesi è proprio come la canzone stessa: un’asfissia che muta in un qualcosa di colorato e lussureggiante.

“Bjork voleva un ambiente visivo claustrofobico e confinato che poi si sarebbe capovolto nel suo opposto,” Thornton racconta a Creators. “La svolta verso l’euforia dei colori è stata in gran parte suggerita dal modo in cui lei vede le cose.”

Il fulcro di “notget”, che debutta nella finale dei Björk Digital a Los Angeles, riguarda due maschere create da James Merry che simboleggiano le due metà del video.

Thornton Jones ricorda che l’idea di Björk, per la prima parte del video, era quella di un’atmosfera “gotico-biologica”; il risultato è l’artista islandese che indossa una maschera e un vestito bianco e nero su uno sfondo di materia organica nera in movimento.

“E’ scuro, opaco, inquietante e misterioso, ed è uno spettacolo sul presente e sul futuro con elementi minerali” aggiunge du Preez. “Abbiamo deciso di sommergerlo in quello che potremmo chiamare l’interno della terra o un luogo che potesse dare spazio a quel senso di decadimento e inquietudine.”

Per creare questa terra bio-gotica lo scenografo Joseph Bennett ha disposto a strati dozzine di buste di plastica nere su uno sfondo, in seguito gli ha puntato dei ventilatori contro per creare un senso di movimento, che il direttore della fotografia John Mathieson ha esaltato con la luce.

Il collettivo sudafricano Wicked Pixel che si occupa di CGI ed effetti visivi ha aggiunto animazione in CG.

“Nick e Warren ci hanno fornito queste stupende bolle di inchiostro animate ed altre cose” afferma Gavin Coetzee direttore creativo di Wicked Pixels. “Abbiamo trovato il modo di trasformarle in oggetti 3D e di usare mappe di disposizione e simulazioni di tessuto per generare quell’ambiente scuro di movimento organico.”

Wicked Pixel ha generato le trasformazioni della maschere biologiche sperimentando con diversi tipi di 3D texture.

Nella seconda metà della canzone contraddistinta dall’euforia e dalla stravaganza Du Preez e Thornton Jones hanno cambiato la seconda maschera con la luce. La maschera è un neon giallo e verde, mentre la corona sulla testa di Björk è illuminata di blu, e richiama organismi simili a piante che esplodono come spore e crescono in maniera generativa.

“E’ stata una grande opportunità di usare alcune tecniche che di solito usiamo solo come esperimenti,” aggiunge Craig Wessel di Wicked Pixel. “Warren e Nick hanno proposto dei punti di partenza molto interessanti che poi abbiamo potuto esplorare liberamente, credo che quello sia stato il punto dove siamo stati capaci di trasformare le intuizioni astratte in qualcosa di visibile e tangibile.”

Guarda in esclusiva il moodboard e le immagini del lavoro di sviluppo di “notget”:

‘notget’ moodboard

‘notget’ moodboard

‘notget’ moodboard

‘notget’ moodboard

Dietro-le-quinte del lavoro in CGI

Behind-the-scenes CGI work

Andate qui per vedere altri lavori di Warren du Preez e Nick Thornton Jones, e qui per saperne di più del lavoro di Wicked Pixel.

“notget” credits:

Directed by Warren Du Preez & Nick Thornton Jones

Creative direction & masks by Björk & James Merry

CGI & VFX Creative by Wicked Pixels

Produced by Campbell Beaton

2D Flame by Framestore London

D.O.P. – John Mathieson

Editor – Owen Oppenheimer @ The Quarry

Colorist – Simona Cristea @ Rushes

Production Design – Josephe Bennett

Make up – Andrew Gallimore @ CLM

Hair – Martin Cullen @ Streeters

Special Thanks: Jos Capper, Rachael Taylor, Tom Brannigan, Renderstorm, & AMD