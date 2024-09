Provate il generatore di teorie assurde su ‘Game of Thrones’

Game of Thrones — l’adattamento televisivo dei romanzi fantasy-splatter-erotici (tutt’ora in opera) dello scrittore George R.R. Martin, nonché la serie con cui almeno una decina dei vostri amici più stretti è ossessionata al limite del morboso — è prossima alla sua conclusione, con una settima e ultima stagione prevista in uscita per questo luglio.

Già da una stagione a questa parte, nessuno nel pubblico sa più cosa aspettarsi, dato che gli eventi narrati nei libri di Martin sono stati ufficialmente raggiunti e superati dalla produzione televisiva un paio di anni fa. Non c’è modo di sapere con esattezza cosa aspettarsi, insomma, ma di certo c’è spazio per una dose assolutamente insana di congetture e ipotesi e speranze.

Videos by VICE

Un trio di designer e programmatori ha deciso di dare corpo formale a questa nostra fissazione, costruendo un generatore di teorie folli chiamato “Theories are Coming,” che incrocia i personaggi della serie con alcune delle domande più gettonate nel mondo di Westeros.

Screenshot via “Theories are Coming”

La valutazione di ogni ipotesi (e se Petyr Baelish fosse il vero Lord of Light? Eh? Ci avete mai pensato?) è corredata da una serie di dettagli narrativi selezionati con impressionante minuzia, il che rende il generatore non solo un divertente gioco dell’assurdo, ma anche un ottimo strumento per riepilogare tutto ciò che potremmo esserci dimenticati da quando la serie ha avuto inizio.



Basta selezionare un nome (per esempio, Daenerys, la cazzutissima madre dei draghi) e un evento a caso (diciamo, per esempio, l’organizzazione del Red Wedding, una delle scene più violente e psicologicamente massacranti di Game of Thrones), per vedere quali elementi rendano la teoria (più o meno) plausibile.

Screenshot via “Theories are Coming”

Considerato il numero di personaggi e di colpi di scena senza pietà a cui Game of Thrones ci ha abituato negli anni, è normale che le teorie sul telefilm prodotto da HBO vadano dal quasi ovvio al pressoché fantascientifico.



Io stessa, per esempio, come ho già spiegato tempo fa, sono assolutamente convinta che gli eventi i preamboli storici più importanti alle vicende attuali, siano frutto di un gigantesco paradosso temporale.

Per la messa in onda dell’ultima stagione di Game of Thrones dobbiamo aspettare ancora qualche (estenuante) mese; nel frattempo, grazie a “Theories are Coming“, possiamo almeno riprendere l’assurdo gioco del chissà cosa succederà prossimamente nel mondo lurido e crudele di Westeros. Buon divertimento.