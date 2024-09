Ho provato tutti i filtri delle nuove Facebook Stories

Se il mattino ha l’oro in bocca, questo particolare mattino porta con sé un bel lingotto da numerosi carati: infatti, poche ore fa, il Presidente del Mondo Mark Zuckerberg ha portato in dono all’Italia una fresca e attesissima novità — Le Facebook Stories, che sono fondamentalmente una copia carbone delle Instagram Stories. Ma su Facebook.

L’interfaccia dell’applicazione per smartphone di Facebook ci ha dato il buongiorno con un lieve rimescolamento di carte, spostando la barra delle notifiche e delle richieste di amicizia dalla parte superiore alla parte inferiore dello schermo, per lasciare spazio ad un’area interamente dedicata alle Facebook Stories, esattamente come succede su Instagram.

Si tratta di scatti o brevi video che recuperi sul momento e che puoi decidere di condividere con tutta la tua lista amici per 24 ore, oppure di inviare le istantanee ad una selezione di migliori amici sfruttando sempre la formula del “dopo 1 giorno mi distruggo.” Pensavate di essere confusi? Vi sbagliavate, perché funziona proprio come su Instagram.

