Ecco a voi il pupazzo di neve più piccolo del mondo

L’anno peggiore della storia volge finalmente al termine e ognuno di noi cerca speranza per il futuro dove può. Personalmente, l’ho appena trovata negli scienziati della Western Nanofabrication Facility in Ontario, Canada, e nel minuscolo pupazzo di neve che hanno creato in laboratorio.

Il pupazzo è letteralmente minuscolo: misura infatti 2,7 micrometri (o micron) in totale, ovvero 0.0027 millimetri. Giusto per intenderci, un globulo rosso è grande 8 micrometri.

Videos by VICE

Alla Western Nanofabrication Facility si occupano di nanotecnologie, il che significa che passano il tempo a manipolare microscopici oggetti come sfere di silice (o anidride silicica). E cosa si può fare con tre palline di silice? Un pupazzo di neve, ovviamente.

Immagine: Western Nanofabrication Facility, via Tumblr

“Il pupazzo di neve è stato fabbricato da tre sfere di silice grandi 0,9 micrometri l’una,” spiegano sulla pagina Tumblr dell’istituto, “impilate usando la litografia elettronica. Gli occhi e la bocca sono stati intagliati con un raggio di ioni concentrato mentre le braccia e il naso sono state scolpite con il platino.”