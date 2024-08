Qualcuno è convinto che Elon Musk sia Satoshi Nakamoto

Pronti?

Secondo un ex dipendente di SpaceX, Elon Musk sarebbe Satoshi Nakamoto, l’inventore dei bitcoin. Sahil Gupta aveva lavorato come stagista da SpaceX e le sue dichiarazioni sono contenute in un post di Medium ripreso poi da Bloomberg, che ovviamente non le ha confermate. Tuttavia, benché la paternità di Bitcoin sia già stata reclamata da altri in passato, questa nuova teoria è così assurda e anacronistica che vale la pena riportarne la tesi.

Cosa ha portato Sahil Gupta a spararla così grossa?

Ecco gli indizi (riassunti) che secondo lui renderebbero Elon Musk l’ideale identità segreta di Satoshi Nakamoto:

1) Il paper sui bitcoin è stato scritto da qualcuno con una profonda conoscenza dell’economia e della crittografia. Il post su Medium ricorda che Musk ha scritto software per Zip2 e Paypal.

2) Musk possiede una conoscenza approfondita del linguaggio di programmazione C++ — il linguaggio utilizzato per sviluppare Bitcoin e sfruttato anche in diverse aziende create in passato da Musk.

3) Elon Musk se la cava bene in tante discipline — in effetti, lavora in ambiti diversissimi tra loro, dalla ricerca sulle energie rinnovabili, all’Intelligenza artificiale, passando dallo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto come Hyperloop fino all’esplorazione spaziale.

4) Il fondatore di Tesla e SpaceX ha a lungo riflettuto sulla fragilità del sistema bancario e sulla scarsa fiducia che questo riscuote, ha una enorme esperienza in merito maturata grazie a Paypal.

5) Musk ha il pallino per proporre soluzioni per i grandi problemi globali, vedi tutto il lavoro svolto Tesla, nella ricerca di energie alternative o nell’ambizioso progetto di colonizzare Marte.



6) I bitcoin sono nati durante la crisi finanziaria del 2008, forse si trattavano di un tentativo di Musk di risolverla creando uno strumento che svincolasse l’economia dalle banche? Oggi la criptovaluta ha superato gli 11.000 dollari di valore e molti si interrogano su come questo influenzerà il sistema di intermediazione bancaria.

6) C’è anche questo tweet (sotto), che secondo Gupta dovrebbe in qualche modo essere collegato a questo post pubblicato da Satoshi Nakamoto, apparso una settimana prima del tweet.

@X4NWO Well, now that Satoshi Nakamoto has been discovered, I guess it is case closed … :) — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2014

In ogni caso, dopo la diffusione di questa notizia, Elon Musk ha smentito di essere il misterioso creatore dei bitcoin attraverso un laconico tweet in cui nega tutto e sostiene di avere ricevuto qualche bitcoin in regalo da un amico ma di non ricordare più su quale wallett abbia conservato il tutto.

Not true. A friend sent me part of a BTC a few years, but I don’t know where it is. — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2017

Secondo Gupta, un ‘governo Musk’ non potrebbe che fare bene all’ecosistema Bitcoin, ma ancora prima di abbandonarci a voli pindarici sul tema, non possiamo fare a meno di sottolineare quanto assurda sia questa teoria.

E quanto Gupta sia fan di Musk, forse un po’ troppo.



