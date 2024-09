Quali sono le meccaniche dietro la gentrificazione?

Così scrive il giornalista Peter Moskovitz in How To Kill A City, un libro uscito da poco che racconta la gentrificazione negli Stati Uniti. Si tratta di uno studio condotto su quattro città — New York, Detroit, San Francisco e New Orleans — che devono venire a patti con la diffusione del fenomeno, particolarmente nel caso delle ultime tre in cui si è svolto a velocità drammatica.

Nel libro, Moskovitz mette insieme interviste ai residenti delle città, ricerche accademiche e le note sulle politiche comunali, creando un ritratto convincente del rapporto tra interventi di livello macro e micro nel rimodellare l’ambiente urbano — che seguono un progetto di riduzione della spesa pubblica, allontanamento dei ceti più poveri da certe zone, promozione degli interessi delle aziende e ricavi sui capitali privati.

