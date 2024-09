Quando il voyeur porn è troppo reale

Di solito i titoli sono tutto meno che arrapanti. “Camera nascosta sull’armadio riprende mia madre che ci dà dentro.” “Ho spiato mia sorella mentre si masturbava”. “Culo sexy filmato per strada”. “Doccia rubata”. “Un guardone becca una coppia scopare nel bosco”. “Sega su moglie ignara”.



Di recente, il revenge porn è stato al centro di molta attenzione mediatica—si parla di revenge porn quando un partner rende pubblico materiale privato a contenuto sessuale a cui ha avuto accesso durante una relazione. Ma il porno non consensuale può anche includere immagini o video prodotti o raccolti al di fuori di una relazione. Pensate alle riprese di biancheria intima sotto le gonne, ai guardoni dotati di telecamera o smartphone, alle telecamere nascoste.

L’attrattiva di questo tipo di pornografia sta nella sua (apparente) autenticità: il voyeur porn, come suggerisce il nome, ha come obiettivo di far apparire spontaneo il girato, come se non ci fosse il consenso dei protagonisti, anche se è spesso poco chiaro se questo sia vero o meno—dato che i registi hanno i loro stratagemmi per far sembrare una scena “rubata”. In altre parole, i video e le immagini che sembrano riprese “in segreto” potrebbero non esserlo.

Ho parlato con molti appassionati di porno a cui i prodotti ingessati e patinati non piacciono per niente. Anche nei porno amatoriali è spesso evidente che chi è davanti alla telecamera recita: i gemiti sono un po’ troppo drammatici, le posizioni un po’ troppo azzardate, gli sguardi in camera un po’ troppo ammiccanti. Quando si cerca di risultare sexy, spesso non lo si è affatto.

Al contrario, alcuni preferiscono vedere persone normali che non sanno che qualcuno li sta guardando. Il sito Voyeur Sex Films certo dà quest’impressione, presentandosi come “il miglior canale di spy cam porn… Chi potrebbe comportarsi in modo più naturale e godersi ogni secondo di una scena hot: pornostar ‘addestrate’ che guadagnano facendo sesso o una coppia di persone normali che fa sesso per il gusto di farlo? La risposta è ovvia—aspettati un vero scoppio di emozioni nel guardare persone normali scopare in ogni posizione immaginabile!”

Con il fascino delle “emozioni reali”, anche l’elemento trasgressivo attrae gli utenti verso questo genere. Ci parla di questa attrazione Lynn Comella, professoressa associata di Studi di genere e sulla sessualità alla University of Nevada, Las Vegas, e membro del comitato scientifico della rivista accademica Porn Studies. “Il voyeurismo è una componente insita in ogni porno, quindi non è una sorpresa che il voyeur porn, che insiste di più sull’atto trasgressivo di guardare qualcosa che non dovresti guardare, eserciti fascino,” dice Comella.

Il fatto che le cose che si vedono in questi video non dovrebbero essere viste è, ovviamente, il problema. “Una componente importante della definizione di pornografia è il consenso,” dice Comella. “Quando non c’è il consenso, per esempio quando si filma qualcuno senza che questi ne sia a conoscenza e si distribuisce il prodotto online, diventa un contenuto non consensuale.”

L’aspetto della trasgressione—e la possibilità che film e immagini siano davvero non consensuali, e non solo pubblicizzati come tali—è particolarmente calcato nei video cosiddetti “candid”, per usare l’eufemismo che di solito descrive video di persone in spazi pubblici, ignare di essere riprese. Una persona che riprenda di nascosto il sedere di una donna in un supermercato non sta dicendo che il video riprende un momento di piacere della donna. L’eccitazione è tutta da una parte. Per citare un utente di xHamster a cui era stato chiesto se le donne nei cosiddetti video con camera nascosta sapessero di essere riprese:

“Guardo i loro occhi. A volte lo sanno, a volte no. È molto più arrapante se non lo sanno!”

Per alcuni spettatori, un culo è un culo, non importa se la persona inquadrata sa di esserlo. Per altri, è proprio l’elemento voyeuristico che fa la differenza—ed è qui il problema dei video di voyeur porn. Quando si scopre che uno di questi video è una messinscena, il pubblico esplode. “Perché queste cazzo di messinscene si chiamano ‘Mia mamma’ o ‘Mia Sorella’ quando È OVVIO che queste NON sono tua mamma o tua sorella! È TALMENTE STUPIDO, un INSULTO!” scrive un utente nei commenti a uno di questi video. Di contro, i video davvero realistici sono accolti dagli elogi. “Sembra davvero una spy cam, figo!” scrive nei commenti lo spettatore di una scena in doccia.

L’ambigua autorialità di questi video—sono davvero opera di guardoni, o sono solo meglio realizzati?—tiene sulle spine il pubblico e contemporaneamente li situa nella zona d’ombra in cui è sempre possibile negare le fonti del contenuto, e mantenere così sia le fantasie vive che l’illusione di consenso dei partecipanti. L’estetica alla Blair Witch, che fa sembrare davvero voyeuristici questi video—pellicole sgranate, inquadrature traballanti, il respiro pesante dell’operatore—potrebbe essere un tentativo deliberato di farli sembrare non consensuali. O potrebbe essere davvero l’opera di un guardone che infrange la privacy altrui.

Riassume bene la situazione un utente di Reddit:

Ci sono porno di ogni tipo che non sono recitati. Ti devi sentire in colpa se li guardi? Non lo so. Dipende, la mia morale può essere diversa dalla tua. Detto questo, alcuni sono illegali. Ricordatelo.

In teoria, la legge dovrebbe impedire ai video e alle immagini davvero non consensuali di raggiungere gli occhi del pubblico. Ma anche l’aspetto legale è ambiguo. Christina Gagnier, avvocato ed esperta di privacy, oltre che membro del comitato dell’organizzazione anti-molestie Without My Consent, teme che anche il porno consensuale presentato come non consensuale contribuisca alla normalizzazione di quello non consensuale. “Sarebbe difficile per un utente distinguere un video legale da uno girato senza il consenso dei protagonisti,” dice del voyeur porn “organizzato”.

Quanto alla legge, ogni stato ha le sue. Ma se le leggi contro i guardoni esistono da un pezzo, non sempre si applicano ai video. Negli Stati Uniti, una legge federale, il Video Voyeurism Prevention Act del 2004, indica come reato “immortalare una parte privata di un individuo senza il suo consenso… in circostanze in cui l’individuo può legittimamente aspettarsi il rispetto della sua privacy.” Ma non è facile stabilire un intento deliberato, né tantomeno cosa sia una “parte privata”.

Anche la necessità di tracciare età e altre informazioni degli attori porno si applicano solo in alcune nazioni. Negli Stati Uniti, dove dovrebbero applicarsi e dove “ci si sta muovendo bene e rapidamente in merito,” secondo Gagnier, la messa in opera della legge è comunque molto lasca, spesso perché la tecnologia usata per filmare porno non consensuali si muove più in fretta dei legislatori. “Leggi che nel 1998 erano valide oggi non hanno più senso, perché le tecnologie a disposizione e quello che sta succedendo non era previsto allora,” dice Gagnier.

Spesso i siti che ospitano materiali potenzialmente non consensuali possono farsi scudo con la sezione 230 del Communications Decency Act, che li rende immuni dalla legge se dimostrano di ospitare materiali pubblicati da altri. In questo caso, non sono legalmente responsabili per la natura dei materiali. Gagnier aggiunge che “i siti più loschi” sono spesso molto furbi nel sollevarsi dalle responsabilità.

Altri siti, al contrario, sono molto attenti a non pubblicare porno non consensuale. PornHub, il sito porno più popolare del mondo, con quartier generale in Canada, per esempio. Il suo vicepresidente, Corey Price, ci ha detto che “Il consenso per noi è una cosa seria. I nostri termini di servizio non consentono di caricare video in cui le persone filmate non sapevano di esserlo o non hanno dato il loro consenso alla pubblicazione del video sulla piattaforma. Per dimostrare la nostra volontà di far sentire al sicuro la comunità, l’anno scorso abbiamo preso una posizione ufficiale contro il revenge porn e abbiamo introdotto una pratica semplice per rimuovere contenuti non consensuali.”

Queste misure però lasciano l’onere di intervenire legalmente alla vittima, e ciò, nell’esperienza di Gagnier, è un processo molto complesso.

Oltretutto, i video di questo tipo spesso non mostrano volti e rendono impossibile distinguere le fattezze, sono di cattiva qualità, e assemblano a caso parti di corpi diversi. Per costringere un sito a eliminare un contenuto, spiega Gagnier, “Ci deve essere una vittima.” Se la persona la cui privacy è stata violata non lo sa, chi ha diffuso quelle immagini o video probabilmente non incorrerà in nessuna azione legale.”

La buona notizia è che ci sono un sacco di alternative all’illegalità. Ci sono molte risorse a disposizione dei consumatori di porno attenti all’etica. Un portavoce di PornHub ci ha detto che ogni utente deve verificare il proprio account facendosi una foto con un cartello in cui ha scritto il proprio username Pornhub, e ogni persona immortalata in un video deve mostrare un documento d’identità con foto.

Anche se secondo Gagnier la responsabilità etica è, in fin dei conti, del legislatore, sul lato del consumatore Lynn Comella dice che pagare per il porno—e quindi cercare alternative a siti perlopiù gratis come Pornhub—è importante. “Negli ultimi anni si è parlato molto di produzione etica di porno, ma anche il consumo etico di porno è importante, e un elemento chiave è pagare per il porno che vedi. Se lo guardi gratis, molto probabilmente è un contenuto piratato, quindi rubato, e gli attori non sono tutelati.”

Questo articolo è tratto da Broadly.