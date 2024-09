Quesadilla con salsiccia e uova

Porzioni: 6

Preparazione: 10 minuti

Totale: 30 minuti

Ingredienti

340 gr di salsicce di maiale, senza budello

2 cucchiai di burro

12 uova grandi

115 gr di formaggio spalmabile, a cubetti

sale e pepe nero macinato fresco, a piacere

230 gr di formaggio cheddar, grattuggiato

2 cipollotto, tagliato sottile

6 tortillas

6 cucchiai di olio vegetale

salsa piccante, a servire

Preparazione

1. Riscalda una padella antiaderente di dimensioni medio-alte. Aggiungi le salsicce e cuocerle, rompi pezzi più grandi con un cucchiaio di legno, aspetta fino a quando non diventano marroni e leggermente croccanti, ci vorranno dai 7 ai 8 minuti. Trasferisci in una ciotola e metti da parte.

2. Abbassa il fuoco fino ad avere una fiamma media e aggiungi il burro nella padella, insieme alle uova e al sale. Rompi le uova e cucinale, mescolando e spingendole intorno alla padella, fino a quando iniziano solidificarsi, in circa 6-7 minuti. Aggiungi il formaggio spalmabile e 1/3 del cheddar e mescola per altri 1-2 minuti. Vogliamo che le uova rimangano morbide, ma che il formaggio si sciolga. Forse avrai bisogno di rimuovere completamente la padella dal fuoco in questa fase. Assaggia il condimento e aggiungi un po’ di pepe nero appena macinato, insieme alla salsiccia e ai cipollotti. Mescola tutto assieme. Poi, metti da parte la padella.

3. Scalda a fiamma media un cucchiaio di olio vegetale in una padella larga. Lavora con una tortilla alla volta, cospargi circa 2 cucchiai di formaggio cheddar su una metà di tortilla, insieme a circa 1/2 tazza di miscela di uova, fatta precedentemente. Metti sopra le uova con altri 2 cucchiai di formaggio cheddar e piega l’altra metà della tortilla sopra le uova per formare una mezza luna. Cuoci la tortilla, girandola una volta sola, fino ad avere una doratura su entrambi i lati, ci vorranno circa 3 minuti. Taglia a spicchi e servi. Continua con le tortillas rimanenti fino a quando non esaurisci il composto con le uova. Servi con salsa piccante.