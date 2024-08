Questa mod trasforma ‘Doom II’ in ‘Diablo II’

I videogiochi FPS sono una bomba, ma alle volte capita di voler fermare l’azione per riguardarla da una prospettiva più ampia. Lo YouTuber DolloM offre ai fan di Doom II questa esatta possibilità, con una demo per Doomiablo, un ibrido tra Doom II e Diablo II.

PC Gamer ha scoperto la mod, che consente ai giocatori di avere una visione isometrica di Doomguy mentre corre attraverso corridoi in stile Diablo. Il design dei livelli di gioco ricorda più Diablo, ma i suoni e le sprite sono Doom all’ennesima potenza. DolloM sembra aver estrapolato gli asset direttamente da Doom II, per poi infilarli rimpiccioliti nel mondo di Diablo.

Anche meglio, c’è un bottino. Nel video caricato da DolloM si vede un inventario da Diablo in cui Doomguy può cambiare armatura, paragonare le diverse armi tra loro e accumulare monete d’oro. Si direbbe persino che si possa giocare in modalità multiplayer. È solo una demo tecnica e tutto può cambiare, certo, ma l’idea di giocare a Doom come se fosse un RPG d’azione mi riempie di una gioia nostalgica incontenibile.