Queste foto estremamente scomode sono fatte per darti i brividi

Distorcere la realtà e cercare il lato divertente delle cose con le lenti dell’assurdità è la dote migliore di Ambera Wellmann, senza alcun dubbio. Quando sposta l’attenzione, altera il contesto e cambia le vostre percezioni e aspettative potete essere disgustati o divertiti — perché il tutto, è posto in relazione con la sessualità, il corpo o qualcosa di semplice come una banana. Sì, ci sono tante banane.

“Secondo me lo humor deve essere nero, e l’oscurità deve avere humor. Per me è importante che ci sia un lato divertente da qualche parte, perché credo nell’accessibilità alle cose: lo humor è un veicolo. Non voglio mai prendere la vita troppo sul serio,” ha detto Wellmann. “Devi cercare di non fare quello che credi il mondo dell’arte voglia da te, ma devi portare il tuo mondo in quello dell’arte.”

Il suo Instagram, l’unico posto dove si trovano foto e video, è diventato un account personale per fare quello che fanno gli altri — ovvero condividere foto con gli amici e promuovere il proprio lavoro. “Un giorno, per puro divertimento, ho messo un uovo dentro un cocomero: mi ha procurato un’irrazionale soddisfazione esistenziale, e conteneva allo stesso tempo una logica visiva che volevo continuare a esplorare, forse perché la sensazione che produceva era simile a quella di portare a termine un quadro. Tutto è partito da lì.”

Dalla semplice sessualizzazione di una banana che si guarda allo specchio, passando per un cesso che ricorda molto Trump, Wellmann invita il suo pubblico a gettare un occhio immaginifico su ciò che viene considerato normale, rende straordinario ciò che è normale.

“Quando faccio delle foto mi piace usare le cose che ho intorno, oggetti quotidiani, accessibili e familiari – non solo per me ma per chiunque. Spesso si tratta di cibo,” spiega Wellmann. “Mi piace manipolare il contesto e la composizione per alienare le cose e illuminare le convenzioni che abitano la loro comprensione di esse, o l’attrazione nei loro confronti. Cerco di rendere le cose materiali diverse da quello che sono.”

“Le foto le faccio molto in fretta. Mi viene un’idea e la metto in pratica prima possibile. Quando sono semplici e dirette preferisco. Lavoro da sola, ma a volte mi serve aiuto. Una volta ho costruito un treno di salsicce da mettere sul pane per hotdog. Era un lavoro da fare in due.”

Qui sotto una selezione di foto di Ambera Wellman. Per vederne altre seguila su Instagram o visita il suo sito.