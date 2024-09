Questi scienziati hanno appena realizzato dei ratti a due teste

Il mondo è appena stato benedetto, o maledetto, con un nuovo inquietante caso di trapianto di testa sperimentale.

In uno studio pubblicato di recente su CNS Neuroscience and Therapeutics, un gruppo di ricercatori in Cina ha cucino le teste di ratti più piccoli sul collo di ratti più grossi, perché sappiamo tutti che i ratti a due teste sono molto meglio dei ratti con una testa sola.

Questi esperimenti fanno eco a quelli del cane a due teste condotti all’inizio del 1900 e poi durante gli anni Cinquanta, come anche agli esperimenti della scimmia a due teste degli anni Settanta. C’è già chi sostiene di aver realizzato un trapianto di testa completo con successo, ma che di tipo di successo si stia parlando esattamente non è proprio chiaro.

L’obiettivo di questa particolare iterazione era evitare perdite di sangue tali da compromettere il cervello mentre la testa del donatore veniva attaccata al ratto ricevente — una questione che dobbiamo sicuramente risolvere, se vogliamo far diventare i trapianti di testa una realtà concreta. Uno scienziato che non ha partecipato a questo trapianto tra ratti, sta lavorando già adesso al primo trapianto di testa umano, dunque capire certe logistiche non è solo un passatempo.

Questi ricercatori sono riusciti a gestire il problema attaccando i vasi sanguigni della testa del ratto donatore ai vasi sanguigni di un terzo ratto, il cui sistema circolatorio ha permesso di far affluire il sangue al cervello del donatore in modo costante. Una volta che la testa del nuovo ratto è stata sistemata sul corpo del ratto ricevente, i vasi sanguigni della testa del donatore sono stati attaccati a quelli del ricevente. Non è stata individuata alcuna perdita di sangue grave sugli EEG che tenevano sotto controllo l’attività cerebrale del ratto donatore durante la procedura di trapianto.

Ottime notizie per chiunque di voi speri in un futuro trapianto di testa.