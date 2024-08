Questo aereo è il futuro dei rifornimenti nello spazio

Il Dream Chaser, un elegante aereo spaziale sviluppato dalla Sierra Nevada Corporation (SNC), ha mantenuto le sue promesse, atterrando con successo alla Edwards Air Force Base in California dopo un test di volo tenutosi sabato.



La navicella priva di equipaggio è stata rilasciata da un elicottero che volava ad un’ altitudine di più di 3.750 metri sopra il deserto del Mojave. Il Dream Chaser ha fatto una discesa di 60 secondi, raggiungendo una velocità superiore ai 530 chilometri all’ora, prima di atterrare sulla pista e effettuare una fermata controllata, contrariamente a quanto avvenuto durante il suo test di volo del 2013, che si è concluso con la sua uscita dalla pista.

Lungo circa 9 metri, l’aereo spaziale sembra una versione in miniatura dei vecchi Space Shuttles della NASA ed è basato sugli stessi principi. Per raggiungere lo spazio, il veicolo sarà connesso a un grosso razzo e lanciato verticalmente, ma durante il suo viaggio di ritorno sulla Terra, atterrerà orizzontalmente su una pista, idealmente senza danni e pronto per essere riutilizzato in altre missioni future.

https://player.vimeo.com/video/242615668

Il Dream Chaser era stato selezionato dalla NASA per il suo secondo programma di rifornimento commerciale (CRS2) nel 2016. Queste iniziative permettono alle compagnie aerospaziali di competere per i contratti NASA per i veicoli spaziali che portano cibo, esperimenti e altri elementi essenziali alla vita sulla Stazione Spaziale Internazionale.



Il Dragon di SpaceX e la capsula Cygnus di Orbital ATK, che hanno portato rifornimenti sulla stazione per anni, hanno dimostrato l’efficacia di questo approccio pubblico-privato.

Il Dream Chaser si unirà a questi altri mezzi di rifornimento entro i prossimi tre anni, e sarà il primo aereo spaziale della flotta CRS. SNC lavorerà anche con l’ONU per fornire accesso orbitale alle nazioni che normalmente sono estromesse dallo spazio. La compagnia ha in programma di sviluppare diversi modelli di Dream Chaser in futuro.

