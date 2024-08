Questo genio ha trasformato un intero episodio di SpongeBob in una GIF

Gli storici ricorderanno la cultura di internet dell’inizio del Ventunesimo secolo per cose come Pepe la rana, i migliori amici orgogliosi, il pugno di Arthur. I meme di Spongebob, a loro volta, andrebbero messi in una capsula del tempo che ci rappresenta, perché hanno sempre uno spunto narrativo per la nostra vita.

Ecco perché questa GIF, creata dal diciassettenne Shane Kuhn, sembra appena uscita dal futuro e rispedita indietro al 2017. Pixelata, silenziosa e molto meno vibrante del solito SpongeBob. La GIF contiene tutto Help Wanted, la prima puntata da otto minuti trasmessa nel 1999, ed è stata ottenuta attraverso una serie di metodi di compressione e stipata dentro il limite di 15 megabyte di Twitter.

