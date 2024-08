Quest’uomo ha un dottorato di ricerca sulle threesome

Le scienze sociali riescono a studiare praticamente qualsiasi cosa, ogni sfumatura della vita sociale e sessuale. E Ryan Scoats, un ricercatore dell’università di Birmingham, si è ritagliato una nicchia molto particolare.



Anni fa, Scoats e la sua ragazza hanno iniziato una relazione con un’altra donna, come scopamici. Per curiosità, Scoats ha iniziato a cercare studi accademici su questo tipo di relazioni ma non ha trovato molto. E le ricerche esistenti sulle relazioni a tre spesso finiscono per essere incluse nella stessa categoria del poliamore e dello scambismo. Ma queste categorie non c’entravano nulla con la sua esperienza—la sua non era una relazione aperta e non si considerava uno scambista.

Videos by VICE

Nel tentativo di saperne di più, ha deciso di fare ricerca lui stesso. Il che l’ha portato a prendere un PhD sulle cose a tre tra due uomini e una donna, o MMF, e a scrivere un libro sul tema che verrà pubblicato nel 2018.

Perché vale la pena studiare le cose a tre? Per prima cosa, perché offrono uno scorcio interessante sulle nostre attitudini riguardo ai ruoli di genere e alla sessualità. “Nel caso delle donne, per molto tempo il fatto che potessero avere tendenze bisessuali o una sessualità fluida è stato dato quasi per scontato,” spiega Scoats. In un certo senso, almeno nei paesi occidentali, le donne hanno più spazi per sperimentare con la loro sessualità.

Eppure, le ragazze fanno generalmente meno cose a tre di quante non ne facciano i ragazzi. Secondo uno studio canadese pubblicato quest’anno, solo l’8 percento delle donne afferma di aver partecipato a una threesome, contro il 24 percento degli uomini. Dalla ricerca emerge anche che, almeno le donne, non sembravano avere particolare interesse nell’organizzare questi incontri sessuali. “È probabile,” hanno concluso le autrici dello studio Ashley E. Thompson e E. Sandra Byers, “che la maggior parte delle threesome con partecipanti eterosessuali sia stata organizzata dagli uomini.”

È una conclusione supportata anche da statistiche estratte dall’app di dating 3Somer. Secondo il suo co-fondatore John Martinuk, 3Somer è “la più grande app di dating per organizzare threesome” e ha 450mila utenti. La maggior parte di questi sono uomini single (il 47 percento) e coppie eterosessuali (il 42 percento) mentre le donne single sono solo il 9 percento.

Una ragione del diverso interesse di uomini e donne per le cose a tre può risiedere nel fatto che la cultura pop le ha sempre rappresentate con occhi maschili. Ricercatori come Breanne Fahs e attivisti come Shiri Eisner hanno scritto in passato di come la televisione e il porno contribuiscano a generare aspettative su un particolare tipo di bisessualità femminile a uso e consumo degli uomini come spettatori e partecipanti. E mentre l’idea di fare sesso con due donne contemporaneamente è una fantasia diffusa tra gli uomini, la ricerca di Scoats sembra suggerire che le donne siano invece tendenzialmente intimidite dall’idea di fare sesso con due uomini insieme. Almeno nel caso in cui quest’idea non comprenda qualche forma di interazione sessuale tra i due uomini: l’idea risulta più eccitante per le donne nel caso in cui è coinvolta la bisessualità maschile.

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

Per citare Isa, una ragazza di 26 anni che ha partecipato allo studio di Scoats, “se non c’è un rapporto omosessuale, non è una vera cosa a tre. Non mi eccita se gli uomini non vogliono toccarsi e interagire tra loro. Nel senso, a loro piace vedermi baciare un’altra ragazza e a me piace vederli baciare altri ragazzi.” Kirsty, 26 anni, anche lei coinvolta nello studio, si è detta d’accordo: “Se bisogna fare una cosa a tre, bisogna partecipare in tre. Se sto facendo sesso con due uomini e questi fanno sesso tra loro mi piace di più.”



Una delle scoperte più importanti fatte dal team di Scoats è che le regole non scritte su quelli che sono i comportamenti sessuali accettati stanno diventando sempre meno ferree, almeno per gli uomini etero del Regno Unito e degli Stati Uniti, dove è stata condotta la maggior parte dello studio. Le cose a tre sono considerate sempre più normali e non solo quelle classiche con due donne e un uomo ma anche quelle con due uomini e una donna.

“In passato che due uomini facessero una cosa a tre con una ragazza era un comportamento stigmatizzato,” ha detto Scoats. Ma i giovani uomini da lui intervistati “sembravano non avere problemi a raccontare ai loro amici di aver fatto una cosa a tre con una ragazza e un altro ragazzo. Penso che questo sia dovuto alla sempre maggiore accettazione dell’omosessualità maschile nella società, che consente a questi uomini di fare queste cose a tre senza paura di quello che gli altri penseranno di loro.”

Per sua stessa ammissione, l’indagine di Scoats è parziale perché il suo campione comprende solo studenti universitari bianchi e della classe media. “Abbiamo ottenuto questi risultati soprattutto tra i giovani inglesi,” ha detto parlando della maggiore apertura mentale in fatto di sessualità degli uomini etero, “ma ci sono anche delle ricerche, sempre inglesi, che mostrano come questo fenomeno sia in crescita anche tra le classi sociali inferiori e le minoranze etniche.”

Insomma, gli uomini etero stanno diventando più aperti, ma solo fino a un certo punto. Molti degli ragazzi intervistati da Scoats che avevano fatto threesome MMF hanno descritto esperienze senza grandi interazioni sessuali tra i due uomini. Era più un farsi la stessa ragazza con un amico che non andare a letto con un altro ragazzo. È emblematica al riguardo l’affermazione di Brent, un ragazzo intervistato nello studio di Scoats e del suo team (intitolato “‘I don’t mind watching him cum’” ) che ha detto, “la cosa migliore è quando dai il cinque al tuo amico mentre vi state facendo la stessa ragazza.”

Questo tipo di atteggiamento è molto comune. “Gli uomini sono più propensi a fare una cosa a tre che coinvolga un altro uomo se si tratta di qualcuno che conoscono bene e che un loro buon amico,” ha detto Scoats. “Altrimenti è meno probabile che ci stiano.” Di fatto, buona parte di questa nuova tolleranza degli uomini per le cose a tre con due uomini e una donna sembra essere limitata alle esperienze in cui i due uomini non interagiscono tra loro.

Secondo Scoats questo atteggiamento è influenzato dalla televisione e dai film che rappresentano il sesso di gruppo in modo positivo solo quando esclude l’omosessualità maschile. A suo dire, la serie tv Skins è un’eccezione alla regola ma in generale “la tv e la cultura pop non ha ancora accettato questa cosa.”

Questo articolo è tratto da Broadly.