Recensione: Autechre – NTS Sessions

Gli Autechre sono tornati. E sono tornati con la pubblicazione cotta e mangiata di quattro appuntamenti live dalla radio NTS ad Hackney, per otto ore di… musica? Non ne siamo sicuri. Il linguaggio del dinamico duo oramai è talmente mutevole che forse parlare di musica è riduttivo. È una forma d’arte nuova che risiede nell’intelligenza (o nella stupidità) delle macchine, le quali, a forza di essere stimolate dagli AE, troveranno una chiave sonora talmente nuova che forse la musica sarà costretta a lasciare il posto alla post-musica.

A dirla tutta credo che questo sia il loro primo radiodramma, anzi, che dico: ultraradiodramma, ne ha tutte le caratteristiche. Non pensavo fossero in grado di rincarare la dose dopo elseq, che già era un mattone; eppure eccoli qui con quattro dischi dalla durata allucinante, e li plaudiamo perché anche noi nel nostro piccolo ci siamo rotti le palle di pezzi brevi per curve dell’attenzione da criceti col telefonino, vogliamo avere il tempo di ascoltare, di perderci, di staccare la spina e di andare altrove.

Videos by VICE

E altrove le NTS Sessions ci portano: inutile pensare di analizzarle una per una, è un necessario continuum dove non opera soltanto un Bignami delle passate esperienze adeguatamente frullate, ma la nostra mente viene presa per mano e guidata nella costruzione del futuro che verrà. C’è tutta la musica elettronica di ogni tempo che si guarda dall’esterno e si specchia in loop da diventare deficienti. Sbuffi noise esistenzialisti, incastri in cui la macchina cerca la libertà, disastri vari e collisioni no-ambient, la musica riflette sulla sua condizione, come se cercasse il modo di sfuggire ai suoi stessi f/autori, verso una totale emigrazione delle anime.

Libertà ahimè è oggi soltanto una parola, ma porteremo un giorno questi suoni nelle nuove colonie astrali, sicuri che potremo ricominciare.

Le NTS Sessions sono state trasmesse da NTS Radio in quattro puntate ad aprile. Usciranno in formato fisico e download digitale il 20 giugno per Warp.

Ascolta le NTS Sessions sul sito degli Autechre.

Segui Noisey su Instagram e su Facebook.