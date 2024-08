Recensione: Daughters – You Won’t Get What You Want

E allora proprio quando il rock sembra in crisi, ecco rispuntare fuori delle vecchie glorie il cui tempo che passa non risulta un ostacolo, anzi a maggior ragione offre una marcia in più.

Stiamo parlando dei Daughters, che dopo otto anni tornano a sfasciare tutto, modellando il loro stile in modo da essere chiaramente antagonisti allo stato della musica attuale, non disprezzando però un aggiornamento delle sonorità che in qualche modo si mangia l’aggiornamento stesso. I Daughters si comprimono e si dilatano, affondano in un nichilismo attivo che in qualche modo pervade tutto il disco.

Videos by VICE

Attenzione però: non è la famosa tirata a schizzo di pezzi razzo di pochi minuti, ma una lunga cavalcata dal sentore di “opera rock” che mette insieme una serie di influenze varissime. Si passa infatti dai vuoti pneumatici a momenti quasi comparabili a colonne sonora di horror morriconiani, dalle gittate art metal alle invettive vocali alla Nick Cave (o Dave Gahan). A tratti sembra di assistere a tirate hardcore detonate in un perfetto esperimento tra l’elettronica di oggi e il rock di domani.

Vederli così in forma e soprattutto non aderenti ad alcun cliché passato della band è una specie di boccata di ossigeno: anche se poi, ascoltando il disco, questo ossigeno è in realtà monossido di carbonio che porta dritto dritto al suicidio consenziente o meglio, all’omicidio preventivo prima della distruzione dell’intero pianeta da parte dell’essere umano. La furia dei Daughters è quella di uomini oramai maturi, che si rompono il cazzo del sistema in una maniera più consapevole e quindi più efficace. Forse uno dei dischi dai quali ripartire per la scena noise rock? Ai posteri l’ardua sentenza: per ora ci godiamo pregi e difetti (forse solo l’eccessiva lunghezza?) di questo lavoro inaspettato, come per tutte le cose gajarde.

Ascolta You Won’t Get What You Want su Spotify:



https://open.spotify.com/embed/album/21wg2jYkGO5RcnU2CV2a2s

Segui Noisey su Instagram e su Facebook