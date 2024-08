Recensione: MIKE – War In My Pen

Senza dubbio il mio disco di Natale, War In My Pen non entrerà in nessuna classifica di fine anno perché, ovviamente, i giornalisti di stocazzo hanno già chiuso da novembre i giochi con ingiustificabile miopia.

MIKE ha vent’anni, viene da New York ed è al quarto disco pubblicato quest’anno. A parte l’impressionante urgenza espressiva e il disdegno per i meccanismi dell’industria musicale (è tutto autoprodotto e buttato fuori quando è pronto su Bandcamp o Soundcloud), quello che colpisce di MIKE è il sound maturo e oscuro. Le basi sono infarcite di glitch mischiato con batterie di sapore a volte glo-fi e campioni maciullati ad alto tasso psichedelico e fanno da sfondo a un mondo da incubo esistenziale e affettivo. La fissazione lirica del giovane rapper è la famiglia, e nei suoi testi si rivolge spesso ai genitori, come se volesse rielaborare i traumi e le turbolenze affettive che lo accompagnano da sempre.

L’asticella dello stato stuporoso (a volte la voce trascinata e stralunata fa sospettare generose dosi di sciroppetto) si alza in brani come “Rottweiler” o “Prayers”, dove tutto si corrode, o nella francamente natalizia “Red Sox/Babylon” dagli irresistibili glockenspiel. Lingue lunghe dicono che MIKE sia un clone di Earl, in realtà l’orecchio attento capisce l’originalità e a volte i limiti del nostro, cosa che gli dà subito la patente di uno “vero”, il che in tempi di trap fatta in serie e hip hop senza idee è qualcosa di importante.

La prossima volta che sarete strafatti su un divano e incapaci di intendere e di volere, fate suonare questo disco: sarà un’esperienza olistica.

War In My Pen è uscito il 21 dicembre autoprodotto.

Ascolta War In My Pen su Spotify e su Bandcamp:

TRACKLIST:

1. Choco

2. Grabba

3. October Baby

4. NeverKnocked

5. Rottweiler

6. Like My Mama feat. Navy Blue

7. Prayers feat. Medhane

8. UCR

9. Red Sox/Babylon feat. Taphari

10. AFC feat. King Carter

11. Nothin’ To Me

12. Smoke

13. For You

