Recensione: MØ – Forever Neverland

“MØ è l’artista danese che si è piazzata più in alto nella classifica settimanale di Billboard dal 1961 ad oggi”. Va bene che le grandi hit internazionali del pop danese sono “Barbie Girl” e “Witch Doctor” (o magari qualcosa con un sacco di falsetto di un signore pittato di bianco e nero), ma c’è comunque un innegabile interesse attorno alla figura di Karen Marie Ørsted da quando Diplo e i suoi Major Lazer l’hanno portata sul tetto del mondo con “Lean On”.

Forever Neverland è il secondo album della scandinava e tenta clamorosamente di surfare la lunghissima scia del pezzo dei Major Lazer e DJ Snake. Nel suo debutto No Mythologies To Follow (2014) c’erano un sacco di rimandi electro e una forma pop tutta nordica, figlia dei Knife di Deep Cuts, di Lykke Li e di tutta quella gente che da decenni intasa le classifiche nell’Europa delle socialdemocrazie ma di cui noi meridionali ci stiamo accorgendo solo in tempi recenti; questa volta MØ cerca di mantenere quell’impianto e di aggiungere spudoratamente un layer di commerciabilità internazionale.

Via quindi a una serie di collaborazioni che non fanno dell’incisività il loro marchio, ma che rendono vendibile Forever Neverland a qualunque latitudine e da entrambi i lati dell’Atlantico: l’immancabile Diplo per il lato danzereccio (“Sun In Your Eyes”), Charli XCX per i brits (“If It’s Over”), Empress Of per i latini (“Red Wine”). E il risultato migliore, come troppo spesso in questi casi, è quando MØ non cerca di strafare e si concentra sulle cose sue (“Beautiful Wreck”, “Trying To Be Good”), con semplicità e molto poco alle spalle della sua voce. E comunque, a parte una bella voce e un’impostazione volutamente sciatta che sembra voler ricalcare l’autotune che va tanto di moda di questi tempi, il risultato non va oltre il discreto.

Il limite di queste canzoni è quello di voler essere troppo presentabili: uniformi, uguali e formalmente indistinguibili l’una dall’altra, funzionano benissimo per un ascolto passivo, ma poi ti ritrovi ad ascoltare “Purple Like The Summer Rain” (“California, you’re aware that everybody wants ya, yeah / Just like my old crush, yeah, he was something else / Now I found my love in California, ya”) e non puoi fare a meno di strabuzzare occhi e orecchie al pensiero dell’ennesima pin-up che arriva sulle spiagge assolate dal freddo paesino del nord, sorta di Factory Girl versione globalizzata. E insomma, da una popstar danese nel 2018 ti aspetti un po’ di più che non il wow-effect per le spiagge assolate. Non pretendi Sharin Foo, ma certo qualcosa che vada oltre la poetica hollywoodiana, che quella l’hanno già decostruita da vent’anni.

Morale della favola: niente maturità artistica per la trentenne danese, solo un’ottima voce non supportata dalle giuste idee. Poi se i Major Lazer riusciranno a mettere insieme un’altra “Lean On” spero tantissimo che la facciano cantare a lei, perché ne uscirà senza dubbio un’altra mina. Però Forever Neverland è un disco inoffensivo, che spara a salve, e MØ deve decisamente trovare degli argomenti migliori per dare significato alle sue canzoni, per ora perfettamente amalgamate al pop più generico. Il che significa che scalerà sicuramente le classifiche e non dovrà mai preoccuparsi dell’opinione di gente come me.

Forever Neverland è uscito il 19 ottobre per Sony.

