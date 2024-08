4 modi di fare il Ceviche che ti faranno svoltare l’estate

La vita durante l’estate è faticosa: se non siete al mare, accarezzati dalla brezza marina, ma relegati in un appartamento di circa 30 mq allora capirete cosa intendiamo. Sudore, zanzare e l’umidità che non accenna a farvi stare in piega il taglio di capelli per cui avete speso uno sfacelo dal parrucchiere. A questo aggiungete l’orribile prospettiva di cucinare, o peggio di accendere i fornelli. Perché sudare è già di per sé umiliante, ma farlo mentre state preparando un piatto di pasta forse lo è di più.

Quindi visto che non possiamo regalarvi una casa più grande o un clima più umano, abbiamo pensato di consigliarvi quattro ricette di ceviche, ovvero quattro varianti quel piatto famosissimo peruviano, fatto di pesce crudo, verdure e agrumi, che richiede in alcuni casi pochissima tecnica e soprattutto no fuoco.

Andremo dalla classica versione di ceviche peruviano ad alcune rielaborazioni più eleganti – tipo il ceviche nikkei – giusto per farvi fare bella figura a cena, e senza versare una goccia di sudore.

Ceviche Peruviano

In questo video uno chef peruviano non solo ci insegna a preparare il ceviche, ma vi da anche qualche trucco per gringos per non fare la figura degli stupidi in cucina.

Qui trovate invece la ricetta del ceviche peruviano scritta.

Ceviche Nikkei

La cucina Nikkei è quella cucina nata a Lima grazie alla contaminazione della comunità giapponese: tecniche nipponiche si mescolano alle ricette del paese sudamericano in un’unione idilliaca. Per questo piatto forse vi servirà aprire il fuoco per fare il dashi, il brodo giapponese fatto con alga, e scottare per 5 minuti una capasanta. Poi nulla più, promesso.

La ricetta del ceviche nikkei.

Ceviche di Tonno

Se siete fanatici del tonno crudo questa ricetta di ceviche è irrinunciabile, soprattutto perché potrete dire a cena con i vostri amici “l’ho marinata nella camomilla”.

La ricetta del Ceviche di Tonno.

Ceviche tradizionale

Questa che vi segnaliamo non è proprio una ricetta, è più un racconto: siamo andati a pranzo da una famiglia peruviana che si è trasferita a Torino, e abbiamo seguito la preparazione di piatti tipici della loro terra, fra cui il ceviche. A parte si prepara un mix di sedano, cipolla e persico, frullato e passato al setaccio. Poi si aggiunge l’acqua: a questo si unisce il pesce dopo un po’ che si cuoce nel limone.

Per scoprire di più andate qui.

