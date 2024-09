Riga è un paradiso

Riga, la capitale della Lettonia, è un equilibrio sublime di vecchio e nuovo. La sua architettura e le sue tradizioni riflettono quello che era un tempo. Ma dietro questa apparenza è anche una città molto viva con una mentalità moderna, fatta di teatri sperimentali e coffee shop.

Da un altro punto di vista, in quanto piccola città con una cultura ben distinta, Riga può risultare soffocante. E può anche essere difficile scoprila se si viene da fuori. L’apertura verso gli estranei è sempre maggiore ma la città si fa ancora desiderare. Allo stesso tempo, è eccitante vedere come le nuove generazioni si stanno prodigando per il cambiamento e stanno accettando Riga per la città cosmopolita che sta pian piano diventando.

Non ricordo quando ho iniziato a fotografare la città, ma mi porto sempre dietro una macchina fotografica nello zaino quando vado in giro. Molte delle persone che ho ritratto in questo foto sono sconosciuti, ma in una città così piccola non lo restano troppo a lungo.

