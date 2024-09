Ho predetto l’esito della finale di Champions basandomi su tecniche divinatorie

Nonostante il ricordo non sia più così vivido, da interista ripenso spesso allo stress dei giorni immediatamente precedenti alla finale di Champions League del 2010 e—come spesso mi accade anche coi film—ricordo che l’unica speranza era avere la possibilità di premere il tasto fast forward e scoprire immediatamente l’esito.



Al momento la situazione degli juventini è molto simile, e nell’attesa i tifosi contemplano come dei mantra tutti gli aneddoti calcistici che sembrano indicare una probabile vittoria: “da quando c’è la Champions in questo formato, nessuna squadra ha vinto due volte di fila, quindi il Real Madrid non vincerà. Abbiamo vinto.” “Il Real giocherà con la maglia viola, con cui ha quasi sempre perso. Abbiamo vinto.” “Sono state ritrovate nello spogliatoio della Juve le mutande portafortuna usate da Pietro Vierchowod nella finale del 1996. È un segno. Abbiamo vinto.”

Tutta quest’aura di previsioni e scaramanzia mi ha fatto riflettere sulla portata emotiva che potrebbe avere una predizione divinatoria: se ci si deve affidare al fato, forse è giusto farlo nel modo più appropriato.



Così, a un giorno dal match di Cardiff tra Juventus e Real Madrid, ho provato a prevedere in anticipo quel che riserva la finale, e rispondere così alla domanda che buona parte dei tifosi di calcio in Italia si sta ponendo: dopo 21 anni la Juventus ce la farà? Non essendo un esperto in materia, però, ho dovuto ricorrere a stratagemmi molto intuitivi, dal volo degli uccelli milanesi alla cartomanzia rabberciata in sostituzione del pendolino di Maurizio Mosca. Ecco come è andata.

ORNITOMANZIA



Quella dell’ornitomanzia è sicuramente la pratica divinatoria più affascinante, se escludiamo il nome di chi la praticava (àuguri) e il fatto che a me in sorte non è toccato un campo all’imbrunire ma la finestra dell’ufficio che affaccia sulla Barona.



Ho passato più di dieci minuti a fissare il cielo senza scorgere niente, e anche l’unico verso che ho avvertito si è poi rivelato essere la spia di retromarcia di un muletto nel parcheggio. Dopo varie pause sono riuscito a intercettare soltanto un cucciolo di non so quale specie di volatile libratosi in modo incerto davanti a me.

Chi ne sa un minimo di calcio e di pubblicità di acque minerali potrebbe interpretare il passaggio dell’uccellino come un omaggio a Del Piero, e quindi un segnale di vittoria. Ma bisogna attenersi alle leggi dell’ornitomanzia: niente uccelli = cattivo presagio.



DIVINAZIONE CON CARTE DA POKER

Buttarsi sul gioco delle carte dopo una delusione mi sembrava un ottimo modo per rimettersi in sesto. Secondo una guida che ho trovato su internet (fonte: amalia-astrologia.blogspot) “se volete divertirvi a predire il futuro, non è indispensabile che ricorriate ai tarocchi: andrà bene anche un comune mazzo di carte da poker.” Dopo aver trovato un mazzo con il logo di un noto sito di scommesse calcistiche sul retro, ho deciso quindi di affidarmi alle carte. Per cercare di aumentarne l’intelligibilità ho seguito le indicazioni di un altro forum, facendo quattro estrazioni così da realizzare una specie di telecronaca.

Ho mischiato le carte e ho pescato le prime due. Sono usciti il tre e il Re di picche. Ora, secondo il forum questa combinazione indica “la perdita di un signore bruno”. Pensando a questa descrizione fisica da uomo di mezza età, l’unico che mi viene in mente è Higuain: calvizie progressiva, metabolismo rallentato, quel suo modo di muoversi da gibbone. Secondo la mia predizione, quindi, nei primi 20 minuti la Juve farà uscire il Pipita.

Alla seconda estrazione ho tirato su un otto di cuori e la regina di picche: “la ex che festeggia con gli altri.” L’unico ex presente in campo nelle formazioni iniziali credo sarà Khedira—visto che Morata sverna sempre in panchina—quindi nonostante tutto la Juve chiude il primo tempo in vantaggio.

La terza combinazione che ho ottenuto è stata sette di quadri e sei di fiori: “acquisto di un’auto.” Ora: la cartomanzia ovviamente si presta a un’interpretazione abbastanza labile, quindi per piazzare questa predizione ho dovuto fare diversi passaggi. Ma seguitemi: nell’intervallo della partita, John Elkann avvicina Cristiano Ronaldo—grande appassionato di auto—nel sottopassaggio, e con il benestare di Sergio Marchionne gli offre una Ferrari 488 GTB con la sua testa aerografata sul cofano. Comprando così la sua fedeltà. Ronaldo scompare dalla gara, non toccherà più un pallone.

Le ultime due carte che ho pescato sono state il sette di picche e l’asso di fiori: “furto in un bar.” Fin troppo facile: la Juventus conferma la vittoria.



FONDI DI CAFFÈ



Non so quanto le regole base della caffeomanzia prevedano l’utilizzo del composto che sputano le macchinette automatiche, ma non avevo molte alternative. Così dopo aver travasato il caffè in una tazzina per rendere il tutto più professionale possibile, l’ho bevuto. Poi ho lasciato i fondi a macerare per interpretarne il significato.

La figura che ne è venuta fuori, però, non rispecchiava nessuna delle iconografie suggerite da questo sito specializzato. Inizialmente ho pensato che il fondo ricordasse un amo da pesca: “imbrogli orditi da amici non veri.” La mia interpretazione in questo caso è che la partita verrà falsata dall’arbitro (sono interista, del resto) a favore del Real Madrid.

In generale, comunque, nessuna delle possibili interpretazioni—diavolo, toro, artiglio, o capra—forniva risultati positivi per la Juventus. Secondo i fondi di caffè, quindi, vincerà il Real Madrid.

DIVINAZIONE CON LE CANDELE



La divinazione con le candele consiste nell’accendere una candela, fare la domanda che ti angustia e osservare la fiamma: se fa tanta o poca luce, se pende a destra o a sinistra, se si spegne da sola e così via.

Dopo aver messo in fila le candele e averle accesse con la cura di un devoto a San Marcellino Martire, ho notato che le fiamme ondeggiavano ripetutamente sia a sinistra che a destra: stando al sito che ho consultato, questo indicava un’alternanza fra buoni e cattivi presagi. Ho pensato di appuntarmi ogni oscillazione per segnalare un ipotetico punteggio della partita. Arrivato al 22-17 per la Juventus, un mio collega mi ha fatto notare che mi ero piazzato di fronte all’aria condizionata, e che sono un mentecatto.

No so se dipendesse dalla scarsa qualità delle candele che avevo acquistato, ma le fiamme erano molto basse, e questo indicava un esito positivo per la Juventus. (Se vi servissero delle candele, scrivetemi).



IL POLPO PAUL



Quella del Polpo Paul è forse la storia più bella tra quelle legate al mondo del calcio e della divinazione. Paul era un polpo che viveva tranquillo in un acquario a Oberhausen, in Germania, fino a che un bel giorno qualcuno ha deciso di attribuirgli la capacità di predire il risultato di tutte le partite della Germania (più quello della finale) ai mondiali del Sudafrica.

Purtroppo pochi mesi dopo Paul è passato a miglior vita, per cui mi è stato impossibile mettermi in contatto con lui. Fortunatamente al supermercato ho trovato un polpo giocattolo, action figure tratta da qualche film Disney che ha a che fare con Nemo, e l’ho trasformarlo nel nuovo Paul.



Ho riempito d’acqua il lavandino del bagno e ho lasciato libero Hank—questo il nome riportato sulla confezione—di sguazzare, sperando che la ruota che aveva in dotazione sotto i tentacoli lo guidasse verso un risultato netto. Sinistra per la vittoria della Juventus, destra per quella del Real Madrid.



Purtroppo da quando ero piccolo sono cambiate molte cose e anche i giochi per i bambini di oggi sono complicatissimi. L’unico movimento che sono riuscito a far fare a Hank ha richiesto l’accensione del rubinetto al getto massimo. E il movimento era verso il basso, quindi un nulla di fatto.



Questa esperienza divinatoria finisce in pareggio: due risultati positivi per la Juventus, e due per il Real Madrid. Il risultato più incerto, a questo punto, riguarda ciò che penserà chiunque dovesse passare per l’ufficio e trovare resti di candele, appunti sul significato delle corna nei fondi di caffè e un polpo di plastica nell’immondizia.



